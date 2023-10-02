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Чистый нацизм: глава МИД России прокомментировал запрет ЕС на въезд автомобилей с российскими номерами

Новости 420on
3 октября 2023
08:25
451
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает «чистым нацизмом» введенные недавно рядом европейских стран запреты на автомобили с российскими номерами.
Об этом сообщило агентство ТАСС. «Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», — прокомментировал Лавров запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай».
 
«Это делается только против русских, как и многое другое делается против русских. Говорят, что не только Путин виноват, а все россияне, потому что они его избрали. Вот вам, пожалуйста, чистый нацизм», — завершил свои размышления Лавров.
 
Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ответ на вторжение России в Украину уже действует в Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, а с 3 октября будет введен в Норвегии.
 
2 октября Болгария объявила о немедленном введении запрета на проезд легковых автомобилей с российскими номерами, добавив, что ограничения для грузовиков уже введены. Чехия пока не пошла на этот шаг, мотивируя это тем, что она не находится на внешней границе Шенгенской зоны и поэтому достаточно применить запрет на полеты из России.



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Чехия Автомобили Россия Евросоюз санкции война Украина Министерство иностранных дел

Комментарии:
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MskPaxa 3 октября 2023 08:54
Samozřejmě je nacistické zakazovat ruská auta kvůli tomu, že jsou ruská.
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