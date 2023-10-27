Президент Петр Павел встретился с иностранными дипломатами, работающими в Праге, по случаю национального праздника 28 октября. В своем первом выступлении перед иностранными послами в апреле Павел говорил о незаменимой роли дипломатии. «С тех пор мы стали свидетелями многих тревожных событий в мире, продемонстрировавших важность и необходимость открытого общения как инструмента предотвращения будущей эскалации», — сказал Павел.





Он также призвал прислушиваться к мнению и проблемам других людей с сочувствием и уважением, без предрассудков и осуждения.





Павел также остановился на роли социальных сетей, которые позволяют быстро распространять новости, а также дезинформацию и преднамеренную ложь. Между тем, по словам президента, представители государств учатся использовать социальные сети для содержательного общения со своими гражданами. «Я восхищен уровнем и частотой вашего общения с гражданами», — сказал он дипломатам.





По мнению президента, нынешние конфликты невозможно разрешить, просто выслушав обе стороны и проведя воображаемую линию где-то посередине. Он упомянул о грубых нарушениях международного права на Украине и нападениях России на невинных людей.





По словам главы государства, Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. «Если Украина падет, то падем мы все», — сказал он. Российский посол Александр Змеевский не был приглашен на встречу.





Террористы ХАМАСа заплатят за свои злодеяния





Павел также затронул тему израильско-палестинского конфликта. «Последствия ужасны, непостижимы. Тысячи невинных людей были убиты, ранены, похищены или перемещены», — сказал он.





«Терроризму нет места в нашем обществе. Нет абсолютно никакого оправдания ужасным действиям ХАМАС. В конце концов, террористы заплатят за свои злодеяния, где бы они ни находились», — добавил президент.





Несмотря на сложившуюся ситуацию, Павел верит в дипломатические способности профессионалов, посвятивших свою жизнь тому, чтобы сделать мир лучше. Он напомнил, что дипломатия сыграла ключевую роль в создании Чехословакии, а затем и Чешской Республики.





Глава государства перечислил три условия для того, чтобы Чешская Республика была безусловно сильным и ценным международным партнером. Первое — это последовательная и основанная на ценностях внешняя политика. Он отметил, что регулярно встречается с высшими должностными лицами страны. Второе — сохранение и повышение доверия граждан. По его словам, это долгосрочная задача, требующая постоянного и искреннего диалога. Третье условие — стремиться к взаимным переговорам с лидерами других стран и держать каналы связи открытыми.