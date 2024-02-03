Прага возвращается на международную арену. Саммит НАТО обойдется в 100 миллионов крон

То, что это будет впечатляющее событие, отражено в его бюджете. Как подтвердили в Министерстве иностранных дел, затраты оцениваются в 100 миллионов крон.

Ожидается, что интерес к селфи с Блинкеном среди чешских политиков, будет высоким. Престижное мероприятие состоится всего за несколько дней до выборов в Европарламент, в самый разгар предвыборной кампании.

Как во времена Гавела

Встреча на высшем уровне пройдет под руководством министра иностранных дел Яна Липавского, который будет вести мероприятие. «Министерская встреча НАТО — это наряду с саммитом НАТО вторая по важности встреча Альянса по вопросам политики безопасности за пределами Брюсселя. Это будет крупнейшее мероприятие Альянса в Чехии со времен саммита НАТО в Праге в 2002 году», — сказал министр Липавский в интервью изданию Seznam Zprávy.

В 2002 году в Праге состоялся саммит НАТО, который также стал прощанием мировых политиков с уходящим первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом.

Липавский видит важный символизм в проведении министерской встречи на чешской земле 22 года спустя. «Во-первых, его проведение подчеркнет, что Чехия активно участвует в видении безопасности западного мира, а значит, и нашей безопасности. Во-вторых, министерская встреча подчеркнет, что мы, Чешская Республика, готовы инвестировать в НАТО. Как политически, так и финансово, тем самым укрепляя незаменимую связь между Европой и США», — сказал министр.

После агрессии России против Украины важность и интенсивность саммитов НАТО возросла. Кроме того, Альянс переживает переломный момент: в этом году должен быть избран новый генеральный секретарь. Пражская встреча министров станет прелюдией к большому саммиту НАТО в Вашингтоне в июне этого года.

МИД Чехии подтвердил щедрый бюджет мероприятия. Финансировать его будут три министерства: иностранных дел, обороны и внутренних дел.

«Мы работаем с бюджетом в 100 миллионов крон. Однако окончательная сумма нам пока не известна», — сказала пресс-секретарь Мариана Вернерова.

Бюро не разглашает информацию, потому что параметры такого важного для безопасности мероприятия держатся в строжайшем секрете. Предполагается, что встречи пройдут в Чернинском дворце и на Пражском Граде, где председательствует бывший глава военного комитета НАТО, а ныне президент Чехии Петр Павел.

До сих пор подобные мероприятия проводились в двух городах — в Осло в 2023 году, столице нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга, и в Берлине в позапрошлом году.

За свою 30-летнюю современную историю Прага принимала несколько крупных международных мероприятий, но в эпоху Земана оказалась в некоторой изоляции от своих западных союзников. При правительстве Петра Фиалы (ODS) Прага принимала саммит глав государств и правительств Европейского политического сообщества, состоящего из стран ЕС и других европейских государств, в рамках председательства.