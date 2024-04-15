Опрос: 60% европейцев интересуются выборами в Европарламент, среди чехов таких только 38%

На 22% больше чехов также интересуются выборами, чем пять лет назад. Но по-прежнему только 38% респондентов заинтересованы в голосовании, а 62% заявили, что их это не интересует.





Чехия также является страной, где наименьшее число людей из 27 опрошенных стран считают, что Европарламент должен играть более важную роль. Если во всем ЕС так считают 56% респондентов, то в Чехии — только 32%. И наоборот, 52% чехов считают, что ЕП должен играть менее важную роль.





Опрос проводился в 27 странах-членах ЕС в период с начала февраля по начало марта этого года. В общей сложности в нем приняли участие более 26 000 человек, из них 1011 респондентов из Чешской Республики.





На вопрос о том, интересуют ли их июньские выборы, 60% респондентов по всему ЕС ответили утвердительно, что на 11% больше, чем в аналогичном опросе, проведенном перед голосованием пять лет назад. 40% теперь говорят, что выборы их не интересуют. В 2019 году их было на 10% больше.





На вопрос о том, насколько вероятно, что они примут участие в голосовании, если оно состоится на следующей неделе, 58% респондентов в Чехии ответили «вероятно».





24% респондентов ответили, что такой вариант «маловероятен», а остальные не выбрали ни один из вариантов. В целом по ЕС «скорее всего» проголосуют 71% респондентов. Пресс-секретарь ЕП Жауме Дуч отметил, что окончательные данные о фактической явке, как правило, оказываются ниже. Тем не менее, Европарламент ожидает, что в этом году на выборы придет больше избирателей, чем пять лет назад.





Предыдущие выборы в ЕП проходили в 2019 году, и явка в Чехии была почти самой низкой в ЕС — проголосовало всего 28,72% избирателей. В целом по ЕС явка составила 50,66%.





Исследование Eurobarometer показало, что темы, которыми интересуются избиратели перед голосованием, также различаются. В частности, европейцы считают, что в ходе предвыборной кампании ЕП должен уделять приоритетное внимание борьбе с бедностью и социальной изоляцией (33 %) и здравоохранению (32 %). В Чешской Республике респонденты чаще всего упоминали оборону и безопасность ЕС (46 %) или независимость ЕС в промышленности и энергетике (40 %).





«Европейцы хотят, чтобы мы сосредоточили нашу предвыборную кампанию на борьбе с бедностью, укреплении системы здравоохранения, а также на безопасности и обороне», — прокомментировала президент ЕП Роберта Метсола. Она также отметила, что большинство респондентов высказались за то, чтобы ЕП играл более активную роль.