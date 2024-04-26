В Врбетице убивали русские, подтвердила полиция. Расследование завершено

Полиция официально завершила расследование двух ужасающих взрывов на складах боеприпасов в Врбетице.



После трехлетних поисков полиция объявила в понедельник о результатах одного из самых значительных расследований за последние годы. Оно подтвердило, что за взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, Злинский край, стояла Россия, а именно два ее секретных агента.



Полиция не будет предъявлять обвинений виновникам взрывов, поскольку, по данным следствия, агенты спецслужб находятся под защитой России.



«Полицейское ведомство считает доказанным, что взрывы двух складов в Врбетице были осуществлены сотрудниками российской военной разведки — Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, известного под аббревиатурой ГРУ, мотивом которых было предотвращение доставки оружия и боеприпасов в районы проведения операций российской армии», — говорится в пресс-релизе Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).



«NCOZ проделал первоклассную работу по очень сложному делу и доказал, что сотрудники российской военной разведки ГРУ совершили на нашей территории чудовищное нападение, которое стоило жизни двум невинным чешским гражданам и нанесло имущественный ущерб на миллиарды», — заявил в понедельник Михал Коуделка, директор Информационной службы безопасности (BIS).



В результате первого взрыва в октябре 2014 года погибли два сотрудника компании, которой принадлежал склад с 50 тоннами боеприпасов. Еще один взрыв последовал в начале декабря. В результате взрыва погибли два человека, а ущерб составил миллиарды, поскольку пришлось очищать от боеприпасов большую территорию. Взрывы раскидали снаряды на 800 метров по окрестностям.



О том, что полиция и спецслужбы подозревают конкретных сотрудников российской разведки — Александра Мишкина и Анатолия Чепигу из спецподразделения 29155, — три года назад эксклюзивно сообщила газета Seznam Zprávy.



Это подтвердили премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) и министр внутренних дел Ян Гамачек (ČSSD) на внеочередном брифинге.



Из заявления NCOZ в понедельник следует, что агенты российской разведки не будут привлечены к ответственности, поскольку Россия, как и ожидалось, отказалась сотрудничать со следствием.



Она обосновала это тем, что это может «нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и важным интересам Российской Федерации». Кроме того, Мишкин и Чепига получили почести на родине.



«Получить необходимую информацию, которой обладают российские военные и российские спецслужбы, невозможно. Возможности получения дополнительных доказательств в Чешской Республике или в странах, которые удовлетворяли чешские запросы о правовой помощи, были исчерпаны. Это не позволило полиции получить дополнительную информацию, которая позволила бы начать судебное преследование, и по этой причине полиция решила отложить дело», — говорится в сообщении полиции.



По данным NCOZ, российская разведка располагала подробной информацией о хранящихся товарах, их перемещении и пункте назначения, куда они должны были отправиться со склада. Ранее газета Seznam Zprávy сообщала, что боеприпасы могли предназначаться для Сирии или Украины — стран, где у россиян есть стратегические и военные интересы.



«Полиции не хватает некоторой информации для дальнейших действий, в частности, о передвижениях отдельных членов ГРУ на территории Чехии, на складах в Врбетице. Можно только предполагать, какие задачи выполняли отдельные сотрудники, находившиеся в Чехии и соседних странах, и сколько еще военнослужащих российских вооруженных сил и их пособников участвовали в нападении», — заявили в полиции.



Как произошел взрыв?

Согласно более ранним сообщениям, следователи также выясняют роль Imex Group, владельца складов.



Три года назад сервер iRozhlas писал, что владелец компании Петр Бернатик за день до взрыва в течение 40 минут находился неподалеку от отеля в Остраве, где под чужими именами остановились Мишкин и Чепига. Адвокат компании в то время отрицал это.



Как агенты взорвали склад и почему между первым и вторым взрывами прошло около полутора месяцев, полиция в понедельник не объяснила. В 2021 году Seznam Zprávy сообщал, что, по одной из версий следствия, российским агентам удалось пронести на охраняемый склад взрывное устройство, которое затем могли невольно привести в действие двое сотрудников, погибших на месте.



Согласно заявлению NCOZ, сделанному в понедельник, случай в Врбетице был не единичным, а частью «долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины».



По данным британской полиции, Мишкин и Чепига также пытались отравить бывшего российского офицера Сергея Скрипаля в 2018 году. Они замаскировались под торговцев паспортами из Таджикистана. Они также выдавали себя за торговцев оружием в Врбетице, где попросили одну компанию посетить их склад. Однако компания утверждает, что они так и не приехали. Как бы то ни было, детективы приобщили копии паспортов к материалам дела — на тот момент они не нашли в них ничего подозрительного.



Однако после раскрытия преступников, отравивших Скрипаля, они заметили, что те же лица фигурируют в деле о взрыве в Врбетицах.



Дело Врбетице оказало большое влияние на внешнюю и внутреннюю политику Чехии. Президент Милош Земан перестал поддерживать российские интересы в Чехии, также была поднята тема возможного участия русских в завершении строительства атомной электростанции в Дукованах. Чешская Республика парализовала работу российского посольства в Праге: она выслала большинство дипломатов — из 48 осталось только восемь.