Гржиб: Парковку придется сделать дороже. Водители должны пересесть на общественный транспорт

Главная цель заместителя мэра Праги по транспорту Зденека Гржиба — сделать парковку для жильцов более дорогой. По его словам, цены на нее слишком низкие. «Мы не чиним асфальт за „спасибо“. Если вы хотите использовать парковочное место для хранения своей частной собственности, я считаю справедливым платить за него справедливую цену», — сказал он в подкасте Crunch.



Гржиб рассказал о системе «субсидированных» парковок: сейчас разрешение на парковку для первого автомобиля стоит 1 200 крон в год, но, согласно расчетам компании Deloitte, справедливая цена с учетом инфляции должна составлять почти 10 000 крон. Как минимум, цена должна вырасти до 2 400 крон в год с возможностью для городских округов увеличить эту сумму еще больше.



«Мы готовим реформу зон платной парковки, которая позволит городским округам самостоятельно устанавливать цену. Цена не может быть одинаковой по всему городу. Районы уже принимают решение о наличии синих зон и, таким образом, в значительной степени влияют на доступность парковочных мест», — говорит Гржиб. Он отказывается уточнять, какова должна быть средняя стоимость. «Это должно стоить столько, сколько скажет район, чтобы решить проблему своих жителей», — повторяет он.



Например, муниципальный округ Прага 7 совместил европейские выборы с местным референдумом. Жители Летны, Голешовице и Бубенеча решали, хотят ли они увеличить стоимость парковки и на сколько. Один из вопросов заключался в том, должен ли муниципалитет использовать собранные средства в качестве стимула для граждан, у которых нет автомобиля. В итоге 5 287 человек, почти две трети проголосовавших, высказались против повышения.



Однако в коалициии Spolu, «Пиратов» и STAN, которые вместе правят городским советом с прошлого года, есть четкое мнение, что общественный транспорт будет приоритетом в развитии города. По словам Гржиба, это подтверждается и тем, что там, где есть задержки в движении общественного транспорта, город вводит выделенные полосы для общественного транспорта в сотрудничестве с муниципальными округами. Гржиб считает, что более быстрый общественный транспорт убедит больше людей пересесть с автомобилей на трамваи и автобусы.



«В городе автомобиль может быть не самым быстрым видом транспорта на многих маршрутах. Если мы сможем побудить больше людей пересесть на общественный транспорт, это освободит дороги для тех, кому обязательно нужно ехать, например, потому что они везут груз или материалы», — говорит Гржиб.



Хотя Зденек Гржиб «всего лишь» заместитель по транспорту, он, вероятно, самый заметный политик в Праге на данный момент — у него почти 77 000 подписчиков в социальной сети X, в то время как у мэра Богуслава Свободы (ODS) чуть больше 3 000. Депутат не упускает возможности сфотографироваться на отремонтированных станциях метро, выложить фото моста, который расширит трамвайное движение через Влтаву, или снять видео в поддержку партии «Пиратов», баллотирующихся в Европарламент.



Но он отвергает прозвище «заместитель по саморекламе». «Политики здесь для того, чтобы общаться с гражданами. Если для кого-то это слишком много, нет ничего проще, чем перестать следить за мной или заблокировать меня», — возражает Гржиб.