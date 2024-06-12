Новый президент Словакии Петер Пеллегрини вступает сегодня в должность

Пеллегрини примет президентскую присягу в полдень из рук главы конституционного суда на торжественном заседании парламента, которое на этот раз также пройдет в штаб-квартире Словацкой филармонии в центре Братиславы. На церемонии будут присутствовать, в частности, бывший президент Чехии Милош Земан и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.



В Словакии Пеллегрини — первый политик в современной истории страны, имеющий опыт работы на всех трех высших политических постах.



Инаугурация и последующая программа нового президента традиционно включают парад подразделений словацкой армии и церковную службу, а также символический захват президентского дворца. На этот раз мероприятия будут сопровождаться строгими мерами безопасности в связи с покушением на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае.



Пеллегрини победил дипломата Ивана Корчока, чья кандидатура была поддержана оппозицией. В ходе предвыборной кампании Пеллегрини защищал решение правительства Фицо отказаться от военной помощи в рамках государственных поставок на Украину, которая уже более двух лет сопротивляется российскому военному вторжению. Он также выступил против решения чешского кабинета министров приостановить межправительственные консультации со Словакией в связи с разногласиями по некоторым вопросам внешней политики. В феврале этого года Пеллегрини, будучи еще спикером Палаты депутатов, поддержал изменения в уголовном законодательстве, которые подверглись критике со стороны Чапутовой, словацкой оппозиции и европейских институтов и вызвали серию антиправительственных демонстраций в Словакии.