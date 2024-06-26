«Беженцы — обуза». Где наименьшая поддержка вступления Украины в ЕС среди стран Вышеградской четверки

Только 26% чехов высказались за скорейшее вступление Украины в ЕС, в то время как 29% венгров, 31% словаков и до 64% поляков придерживаются того же мнения. Киев начал переговоры о вступлении в ЕС на этой неделе.



Большинство стран V4 считают украинских беженцев обузой для своей страны. Этой позиции придерживаются в основном чехи (69% респондентов). Подход их собственного правительства к украинско-российскому конфликту получил наименьшую поддержку в Чехии (34% населения), в то время как в трех других странах V4 поддержка национальных кабинетов по этому вопросу достигла почти большинства.



Среди стран V4 Венгрия и Словакия выступают против поставок западного оружия в Украину.



Только в Чехии и Польше большинство людей считают, что Россия несет ответственность за конфликт в Украине. В Венгрии и Словакии такого мнения придерживаются 40 и 42% населения соответственно; в этих двух странах примерно три человека из десяти винят в войне Запад, который, по их мнению, провоцировал Россию.



Представители V4 также различаются в своем восприятии членства в ЕС: только 42% чехов считают его благом, в то время как среди венгров таковых насчитывается 65%. «Это своего рода парадокс, что именно польская и венгерская общественность, то есть граждане стран, чье политическое представительство имело сложные отношения с ЕС в прошлые годы, чаще оценивают членство в ЕС положительно», — говорится в исследовании IVO.



Различаются и взгляды на членство в НАТО: наибольшая поддержка наблюдается в Польше, а наименьшая — в Словакии. За исключением Венгрии, большинство жителей остальных стран считают сотрудничество в рамках V4 значимым и важным.



Опрос проводился в ноябре и декабре прошлого года. В каждой из стран V4 было опрошено по меньшей мере 1 000 жителей старше 18 лет, причем выборка соответствовала составу населения.