«Беженцы — обуза». Где наименьшая поддержка вступления Украины в ЕС среди стран Вышеградской четверки
28 июня 2024
21:00
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Из анализа, проведенного неправительственным Институтом общественных проблем (IVO) из Братиславы на основе опросов в конце прошлого года, следует, что быстрое вступление Украины в Европейский союз пользуется наименьшей поддержкой у чехов среди всех четырех стран Вышеградской четверки (V4 — Чехия, Венгрия, Польша и Словакия). В то же время в Чехии самая высокая доля населения V4, считающего, что украинские беженцы — это бремя для их страны.
Только 26% чехов высказались за скорейшее вступление Украины в ЕС, в то время как 29% венгров, 31% словаков и до 64% поляков придерживаются того же мнения. Киев начал переговоры о вступлении в ЕС на этой неделе.
Большинство стран V4 считают украинских беженцев обузой для своей страны. Этой позиции придерживаются в основном чехи (69% респондентов). Подход их собственного правительства к украинско-российскому конфликту получил наименьшую поддержку в Чехии (34% населения), в то время как в трех других странах V4 поддержка национальных кабинетов по этому вопросу достигла почти большинства.
Среди стран V4 Венгрия и Словакия выступают против поставок западного оружия в Украину.
Только в Чехии и Польше большинство людей считают, что Россия несет ответственность за конфликт в Украине. В Венгрии и Словакии такого мнения придерживаются 40 и 42% населения соответственно; в этих двух странах примерно три человека из десяти винят в войне Запад, который, по их мнению, провоцировал Россию.
Представители V4 также различаются в своем восприятии членства в ЕС: только 42% чехов считают его благом, в то время как среди венгров таковых насчитывается 65%. «Это своего рода парадокс, что именно польская и венгерская общественность, то есть граждане стран, чье политическое представительство имело сложные отношения с ЕС в прошлые годы, чаще оценивают членство в ЕС положительно», — говорится в исследовании IVO.
Различаются и взгляды на членство в НАТО: наибольшая поддержка наблюдается в Польше, а наименьшая — в Словакии. За исключением Венгрии, большинство жителей остальных стран считают сотрудничество в рамках V4 значимым и важным.
Опрос проводился в ноябре и декабре прошлого года. В каждой из стран V4 было опрошено по меньшей мере 1 000 жителей старше 18 лет, причем выборка соответствовала составу населения.
Большинство стран V4 считают украинских беженцев обузой для своей страны. Этой позиции придерживаются в основном чехи (69% респондентов). Подход их собственного правительства к украинско-российскому конфликту получил наименьшую поддержку в Чехии (34% населения), в то время как в трех других странах V4 поддержка национальных кабинетов по этому вопросу достигла почти большинства.
Среди стран V4 Венгрия и Словакия выступают против поставок западного оружия в Украину.
Только в Чехии и Польше большинство людей считают, что Россия несет ответственность за конфликт в Украине. В Венгрии и Словакии такого мнения придерживаются 40 и 42% населения соответственно; в этих двух странах примерно три человека из десяти винят в войне Запад, который, по их мнению, провоцировал Россию.
Представители V4 также различаются в своем восприятии членства в ЕС: только 42% чехов считают его благом, в то время как среди венгров таковых насчитывается 65%. «Это своего рода парадокс, что именно польская и венгерская общественность, то есть граждане стран, чье политическое представительство имело сложные отношения с ЕС в прошлые годы, чаще оценивают членство в ЕС положительно», — говорится в исследовании IVO.
Различаются и взгляды на членство в НАТО: наибольшая поддержка наблюдается в Польше, а наименьшая — в Словакии. За исключением Венгрии, большинство жителей остальных стран считают сотрудничество в рамках V4 значимым и важным.
Опрос проводился в ноябре и декабре прошлого года. В каждой из стран V4 было опрошено по меньшей мере 1 000 жителей старше 18 лет, причем выборка соответствовала составу населения.
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