Античешские настроения и русские деньги. Кто такие новые друзья Бабиша

Харальд Вилимский, который также является вице-председателем фракции «Патриоты за Европу», называет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европарламента Роберту Метсолу и Кристин Лагард, возглавляющую Европейский центральный банк, «ведьминой тройкой».



«Мы заставим их понести наказание за все нарушения, за все недемократические действия», — сказал он на пресс-конференции в Страсбурге.



Его высказывания подверглись критике в Австрии и в Европейском парламенте. Лидер ANO Клара Досталова не ответила на вопрос, устраивает ли ее такая риторика коллеги по фракции. Не ответил и «номер два» кандидата в европейские депутаты от Бабиша Ярослав Бжох.



«ANO — практически единственная партия во фракции, которую не называют ультраправой», — сказал в интервью Вит Хлоушек с факультета социальных исследований Университета Масарика в Брно.



Кроме того, он отмечает еще один парадокс новых альянсов Бабиша — политика многих «Патриотов» античешская, и в наибольшей степени это относится к партии «Свободные».



Античешские союзники

«Это явно античешская партия, и дело не только в атомных электростанциях в Темелине и Дукованах. Это мнение большинства жителей Австрии», — сказал Хлоушек. «Когда в чешско-австрийских отношениях возникает конкретная проблема, самую жесткую позицию всегда занимает Свободная партия», — предупредил он.



Например, они заблокировали вступление Чехии в ЕС из-за декретов Бенеша. Они также являются поводом для обсуждения венгерской партии Fidesz и Виктора Орбана. Впрочем, ранее Бабиш не обращал на это внимания. В 2021 году он пригласил Орбана в чешскую Судетскую область, точнее, в Устецкий край, для участия в своей парламентской кампании.



Однако другие партии, с которыми ANO входит во фракцию «Патриоты за Европу», также проводят античешскую политику. Пожалуй, наиболее ярко это проявляется во Французском национальном объединении Марин Ле Пен. «Они экономические националисты. Они хотят, чтобы Франция могла заниматься протекционизмом против других стран, вводить тарифы или иным образом затруднять импорт, ограничивать свободное перемещение людей, в том числе рабочей силы. Это не то, что нас должно радовать», — сказал Хлоушек.



Ксенофобия и расизм

Общей чертой «Патриотов» является их противодействие миграции, которое в некоторых партиях перерастает в открытый расизм и ксенофобию.



Например, испанской партии VOX три года назад пришлось отстаивать свой рекламный щит, утверждавший, что несовершеннолетние мигранты без сопровождения взрослых получают в десять раз больше пособий в месяц, чем средняя испанская бабушка на пенсии. Но цифра была искажена.



Помимо этого, Vox также заявляет о наследии диктатора Франсиско Франко. «Это в духе — мы не говорим, что все было хорошо, но и стыдиться этого не стоит», — вспоминает Хлоушек.



Бельгийский союзник Бабиша, сепаратистская партия «Фламандский интерес», выступает не только против мигрантов из третьих стран. «Их критика франкофонной части Бельгии почти расистская, в том смысле, что во Фландрии живут лучшие люди», — описывает политолог.



Глава Партии свободы, голландский политик Геерт Вилдерс, из-за решения суда был вынужден извиниться за оскорбление нации — за свои слова о том, что он будет следить за тем, чтобы в Нидерландах было меньше марокканцев.



Русский след

Значительное число партий, входящих во фракцию «Патриоты за Европу», связано с российским следом. Австрийская свободная партия, а также Итальянская лига Маттео Сальвини в прошлом сотрудничали с путинской «Единой Россией». В отношении Сальвини итальянские судебные органы проводят расследование на предмет того, не финансируется ли его политика тайно Россией. Сам он категорически отрицает это. Он сказал, что уважает Путина безвозмездно. Культовой фотографией стал его портрет в футболке с молодым Путиным перед Кремлем в Москве.



«Свободные» также пережили коррупционный скандал, связанный с российскими деньгами. Речь идет о так называемом «деле Ибицы» 2019 года, когда высшие руководители партии были тайно засняты на видео, обещавшие государственные контракты с российскими деньгами в партийную казну. Впоследствии это привело к падению правительства, в которое они входили.



За «лепеновцами» (французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен) также числится российский след. В 2014 году они взяли в долг у одного из связанных с Россией банков около четверти миллиарда крон. В прошлом году они погасили кредит.