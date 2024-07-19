Число исключений из антироссийских санкций в Чехии растет

В Чехии растет число случаев, когда компаниям разрешают заключать сделки, которые в противном случае были бы запрещены из-за антироссийских санкций. Количество исключений из режима санкций ЕС, предоставленных Финансово-аналитическим управлением (FAÚ) в связи с войной на Украине, постепенно увеличивается.





Это следует из информации, предоставленной FAÚ на основании запроса Seznam Zprávy, поданного в соответствии с Законом об информации.





Если в первый год войны (2022) было предоставлено всего 51 такое исключение, то в прошлом году — 103, а в этом году только за первое полугодие — уже 70, что является очередным рекордом.





С начала вторжения санкции постоянно ужесточаются и становятся все более сложными. Но в то же время для каждой новой санкционной меры вводятся исключения, пояснил Хилмар. По словам директора, поскольку санкции затрагивают новые операции, на которые раньше не распространялись ограничения, растет и число ситуаций, в которых можно (на законных основаниях) применить исключение.





На сегодняшний день в Чехии подобные исключения были предоставлены в общей сложности 75 организациям, причем многим из них — неоднократно. АС не раскрывает, что это за организации, но, как правило, говорится, что исключения необходимы для гражданской ядерной энергетики и гражданской фармацевтики.





Одной из компаний, регулярно подающих заявки на исключения, является полугосударственная энергетическая компания ČEZ.





«С 2022 года по настоящее время мы подали 15 заявок на получение исключений, и до сих пор ФАУ удовлетворяло их во всех случаях», — сказал представитель компании Ладислав Кржиж. Однако, по его словам, количество их заявок не растет с течением времени, а остается постоянным.





В основном компания обращалась за исключениями в тех случаях, когда ей требовалось купить технологии у российских поставщиков или компаний, расположенных в ЕС и имеющих российское участие, в рамках государственных закупок для атомной энергетики.





В прошлом ČEZ просила исключения для поставок арматуры от MSA, компании из Дольни-Бенешова, регион Опава, которая косвенно принадлежала Дмитрию Пумпянскому, российскому олигарху, близкому к Путину.





Спустя долгое время после начала войны компания была передана другим российским владельцам, но с сохранением связей с Пумпянским. По состоянию на май этого года компания, поставляющая арматуру для атомных электростанций, находится в руках Чехии. Единственным акционером числится холдинг RKL из Сухих Лазце под Опавой. На компанию больше не должны распространяться санкции, поэтому она обязана подать заявку на исключение.





Однако в июне первоначальный владелец MSA, Пумпянский, частично добился успеха в своем иске в Суде ЕС о том, что он и его жена Галина были ошибочно включены в европейский санкционный список. Если его исключат из санкционного списка, как он того добивался, то возникнет новая санкционная ситуация.





После исключения лица из санкционного списка санкции против него перестают действовать. Таким образом, актив, который изначально подлежал замораживанию, размораживается и становится чистым с точки зрения санкций, описал общую процедуру глава FAU Йиржи Хилмар.