Российские власти объявили нежелательными две организации из Чехии
2 августа 2024
12:00
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Генпрокуратура России признала нежелательными две организации из Чехии и две из Германии. Об этом сообщило российское агентство ТАСС. В случае с Чехией это ассоциация Kulturus и инициатива Za vaši a naši svobodu. Решение прокуратуры означает фактический запрет деятельности этих организаций на территории России.
Решение также касается немецких организаций Russland Hinter Gittern и MRR-Fund gemeinnützige UG. По данным прокуратуры, четыре организации имеют общее руководство и участвуют в деятельности против России.
По данным Москвы, группа «За вашу и нашу свободу» (Za vaši a naši svobodu) оказывает «материальную помощь боевым частям Вооруженных Сил Украины». По мнению российских властей, объединение Kulturus организует акции, направленные против России. Например, ассоциация организует фестиваль русской культуры в Праге, а в марте организовала поминки Алексея Навального, критика режима президента Владимира Путина, в день его похорон в Москве.
Решение прокуратуры для этих организаций фактически означает запрет деятельности на территории России. Однако неясно, развивали ли они на самом деле какую-либо деятельность в России.
По данным Москвы, группа «За вашу и нашу свободу» (Za vaši a naši svobodu) оказывает «материальную помощь боевым частям Вооруженных Сил Украины». По мнению российских властей, объединение Kulturus организует акции, направленные против России. Например, ассоциация организует фестиваль русской культуры в Праге, а в марте организовала поминки Алексея Навального, критика режима президента Владимира Путина, в день его похорон в Москве.
Решение прокуратуры для этих организаций фактически означает запрет деятельности на территории России. Однако неясно, развивали ли они на самом деле какую-либо деятельность в России.
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