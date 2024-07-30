Российские власти объявили нежелательными две организации из Чехии

Решение также касается немецких организаций Russland Hinter Gittern и MRR-Fund gemeinnützige UG. По данным прокуратуры, четыре организации имеют общее руководство и участвуют в деятельности против России.



По данным Москвы, группа «За вашу и нашу свободу» (Za vaši a naši svobodu) оказывает «материальную помощь боевым частям Вооруженных Сил Украины». По мнению российских властей, объединение Kulturus организует акции, направленные против России. Например, ассоциация организует фестиваль русской культуры в Праге, а в марте организовала поминки Алексея Навального, критика режима президента Владимира Путина, в день его похорон в Москве.



Решение прокуратуры для этих организаций фактически означает запрет деятельности на территории России. Однако неясно, развивали ли они на самом деле какую-либо деятельность в России.