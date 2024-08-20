Немцы становятся ближе к чехам, считает посол Томаш Кафка
21 августа 2024
22:00
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В интервью Томаш Кафка, уходящий посол Чехии в Федеративной Республике, поделился своим виденьем отношений Чехии и Германии. Например, тем, что современная Германия — скорее один из велосипедистов в европейском пелотоне, чем страна, задающая тон в Европе, а отношения между Берлином и Прагой напоминают свободное фигурное катание.
Кафка покидает посольство после четырех насыщенных событиями лет, в течение которых в стране завершилась эра бывшего консервативного канцлера Ангелы Меркель, мир столкнулся с пандемией болезни Ковид-19, европейские страны боролись с последствиями российского вторжения в Украину, включая энергетический кризис, а Берлин искал в себе мужество оказать Киеву помощь оружием.
Значение Германии, даже если ее ведущая роль не очевидна на первый взгляд, остается важным. «Без Германии "пелотон", то есть вся европейская группа, вряд ли куда-то "поедет". Если мы хотим поднять темп, это должно быть сделано с помощью Германии», — сказал Кафка. «Риторически Германия, безусловно, хотела бы поднять темп, но в данный момент у них много внутренних технических и даже, скажем так, ментальных проблем. В спорте часто говорят, что результат на 90% зависит от психики. Если посмотреть на Германию сегодня, то интеллектуально страна хотела бы занять лидирующие позиции, но ментально она не находится на той стадии, чтобы быть достаточно уверенной, чтобы преодолеть свои сомнения, поскольку мир сегодня все больше приближается к стадии конфронтации», — сказал он.
Немецкие политические лидеры, включая канцлера социал-демократов Олафа Шольца, часто говорят о том, что Германия должна взять на себя больше ответственности в Европе. По словам посла, другие страны, особенно малые и средние, также заинтересованы в этом. «Мы все хотели бы, чтобы Германия вернулась к той вдохновляющей роли, которую она играла четыре года назад», — сказал он. Кафка отметил, что и тогда Германия не представляла собой идеала в полной мере, однако ее реакция на кризисы того времени считалась наиболее взвешенной. Однако с тех пор ситуация в мире кардинально изменилась.
«Энтузиазм по поводу больших перемен и открытого будущего угас, и сегодня мы должны скорее поощрять себя, чтобы не бояться будущего, не желать возврата к прежним фазам европейской интеграции и глобального сотрудничества», — сказал Кафка. Таким образом, Германия сегодня стала равноправным партнером в Европе. «Я характеризую это так: наша мечта сбылась, мы больше не младшие партнеры и теперь встречаемся на одном уровне взглядов. Просто ни один из этих взглядов не видит будущее достаточно ясно», — сказал он.
Кафка отметил, что в то время как Европа, в том числе и Германия, ищет, как защитить свои свободы и как противостоять конфликтам не только на поле боя, но и в сердцах и умах своих людей, чешско-немецкие отношения, напротив, связаны прочными узами. Об этом свидетельствуют заявления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера или дружеские встречи между премьер-министром Петром Фиалой и главами правительств Саксонии и Баварии Михаэлем Кречмером и Маркусом Зёдером. Положительные оценки заслуживает и высший политический представитель судетских немцев Бернд Поссельт.
«Мы, чехи, сами чувствуем, что немцы становятся ближе к нам, особенно саксонцы и баварцы. И что у нас общий образ жизни, общие страхи, общие традиции, общие увлечения», — говорит Кафка.
Благодаря открытости и взаимному доверию связь между Германией и Чехией не пострадала от бремени закрытия границ во время пандемии. «Немцы говорили нам в прошлом, что даже в тех сложных условиях у них было самое лучшее общение с нами, потому что мы рассказывали друг другу, как обстояли дела на самом деле. Даже если условия были неприятными, нам удавалось их преодолевать, потому что мы знали, что никто ничего не приукрашивает», — говорит Кафка.
Кафка считает, что отношения между двумя странами — это свободный подход как в фигурном катании, когда Прага и Берлин не ограничены обязательными рамками. «Условия настолько хороши, что у нас есть свобода использовать различные форматы для формирования отношений», — сказал он. Это касается и контактов с судетскими немцами.
«Неважно, с чьей стороны произойдет встреча, важно то, что есть партнеры, готовые гарантировать ее проведение. Я думаю, что это общий принцип, который можно применить ко всему, что может произойти в наших отношениях. Поэтому, если Бернд Поссельт и его партнеры в Германии найдут партнеров в Чехии, я считаю, что такие контакты не должны быть пресечены», — сказал он.
Кафка считает встречу Фиалы и Шольца в мае 2022 года вдохновляющей во время его работы послом, потому что, хотя встреча была короткой, она была очень эффективной. Германия, которая в то время сомневалась в масштабах оружейной помощи Украине, пообещала помочь Чехии в восполнении оружия, поставленного в захваченную страну. «И еще я должен сказать, что я доволен тем, как наше председательство (в Совете ЕС) было воспринято в Германии, и что это был большой успех», — сказал посол.
Кафка, который в 1990-х годах работал в посольстве в качестве атташе по культуре, а затем руководил Чешско-немецким фондом будущего, ведет активную деятельность не только в дипломатической, но и в литературной сфере. Он поэт, переводчик и автор пьес. Это, по его словам, позволяет ему видеть мир под другим углом и с большим воображением и пониманием.
Кафка завершит свое пребывание в чешском посольстве в Берлине в конце месяца. Его отъезд будет в некотором роде символическим, поскольку все посольство временно переедет в связи с трудным и долгожданным ремонтом. Йиржи Чистецкий будет отвечать за многолетнее восстановление бруталистского здания, спроектированного Верой и Владимиром Махониными, и его сменит преемник. Чистецкий, который до апреля этого года занимал должность поверенного в делах в посольстве Чехии в Москве, может приступить к исполнению своих обязанностей в октябре.
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