Чешскую обувь носят российские солдаты. Я не знаю, где они ее взяли, говорит владелец

Уже в первые дни после вторжения в Украину в России возник небывалый интерес к так называемой тактической обуви чешской компании Prabos, расположенной в Славичине на территории региона Злин. Высокопрочные ботинки этой фирмы, предназначенные, в частности, для солдат и других вооруженных сил, внезапно стали дефицитным товаром.Социальная сеть ВКонтакте. Скриншот от 6 сентября 2024 года«Мы получаем много запросов об отправке обуви в Россию. Вы можете связаться с нашим представителем в магазине «Полигон 52», он постарается помочь вам с заказами», — появилось на странице Prabos в российской социальной сети „ВКонтакте“ через два дня после вторжения России в Украину.Через несколько дней, 2 марта 2022 года, на той же странице появилась надпись: «С сожалением сообщаем вам, что Prabos повышает цены на свою продукцию. Это вынужденная мера, мы надеемся, вы отнесетесь к этому с пониманием».Вскоре после этого последовало объявление о том, что в ближайший месяц поставки в Россию прекратятся, а также призыв к покупателям «сохранять спокойствие», что в настоящее время ищутся варианты «возобновления поставок».Из более поздних сообщений и фотографий (некоторые из них были удалены Prabos через несколько часов после запросов) стало ясно, что импорт востребованной обуви действительно возобновился по неизвестным торговым каналам. На них также видно, что тактическая обувь от «Славичина» попала на ноги российских солдат или бойцов ФСБ, чем хвастался сам Prabos на своей странице «ВКонтакте».Однако Юрай Возар, основной акционер и генеральный директор обувной компании «Славичин», утверждает, что они не экспортировали обувь в Россию с начала войны.«Если обувь здесь и есть, то это могут быть остатки больших запасов, закупленных ранее, а может быть и серый импорт через посредников и частных лиц», - сказал Возар в ответ на вопросы редакции.Реальность такова, что мужская тактическая и уличная обувь из Славичина по-прежнему предлагается в различных моделях и размерах крупнейшими российскими интернет-магазинами, такими как Ozon, Vojentorg или Sturmer. Они предлагают десятки альтернативных вариантов. Цены варьируются от 19 до 46 тысяч рублей, то есть от пяти до 11 тысяч крон.Компания «Воин» из западного российского эксклава Калининграда на своей странице «ВКонтакте» представляет себя как «эксклюзивного поставщика бренда Prabos на всей территории Российской Федерации». Она предлагает более пятидесяти видов чешской обуви.Социальная сеть ВКонтакте. Скриншот от 6 сентября 2024 годаВ октябре прошлого года компания, имеющая шесть стационарных магазинов в Калининграде и три в Москве, пригласила посетителей на выставку оружия и охотничьих товаров в российскую столицу. Там, согласно приглашению, желающие могли ознакомиться с новинками «Славичина» к предстоящему сезону.Информацию о том, что компания «Воин» является эксклюзивным поставщиком, перепостила на cвою страницу и компания «Прабос» из Славичина. В ответ на вопрос директор компании Юрай Возар признался, что они действительно обсуждали деловое сотрудничество с компанией ранее - предположительно в 2021 году - но, по его словам, они никогда не предоставляли эксклюзивное представительство в России, а только официальное. Однако, по его словам, с тех пор контракт «не действует».Социальная сеть ВКонтакте. Скриншот от 6 сентября 2024 годаПо сообщениям, Возар даже не встречался с владельцем «Воина» Валерием Айрапетяном. «Я никогда не встречался с господином Айрапетяном и не знаю его лично, контракт был подписан в режиме онлайн», - заявил глава обувной компании.Как он объясняет, что «Воин» до сих пор претендует на роль их эксклюзивного дистрибьютора, продает их чешскую обувь в России и репостит статусы друг друга в «ВКонтакте», Юрай Возар не сказал.История нынешней компании «Prabos plus» началась в 1860 году, когда Йозеф Пивечка построил новый кожевенный завод в Славичине в Злинском крае. Обувная компания Пивечки пережила большое развитие в межвоенный период, когда она поставляла на рынок новую продукцию под торговым названием Japis. Во времена протектората она производила военную обувь для немецкого вермахта. После коммунистической национализации она стала частью национального предприятия «Свит». Сегодня «Прабос плюс» - один из ведущих производителей рабочей и уличной обуви в Центральной и Восточной Европе, а также обуви для военных, пожарных и полицейских сил. Сама компания заявляет, что поставляет или поставляла в прошлом свои ботинки в армии Германии, Литвы, Швейцарии, Польши, Нидерландов и Великобритании. Россия в годовом отчете не упоминается.75% акций компании, в которой работает около 200 человек, принадлежит словацкому бизнесмену Юраю Возару, который является ее совладельцем с 2006 года. Остальные акции котируются на Пражской фондовой бирже.Существует еще один бизнес, с которым обувная фабрика Возара начала сотрудничество в России несколько лет назад.Скриншот от 6 сентября 2024 годаЭто упомянутая во вступлении компания «Полигон 52», расположенная в Нижнем Новгороде, в центральной части страны. Именно ее руководители в первый год войны красочно описывали в российской сети «ВКонтакте», как они не справляются с тысячами поступающих заказов. «Мы не можем заказать столько обуви (у Prabos), чтобы удовлетворить всех. Среди тех, кто заказывает, много женщин, так как мужчины по понятным причинам сейчас не могут заказывать», - говорится в сообщении „ВКонтакте“ от 6 октября 2022 года.Исходя из того, что огромный интерес к ботинкам из Чехии может стать причиной «очередного» сбоя на сайте, в этот день были открыты предзаказы только на очень популярную модель тактических ботинок Vagabund 40-го размера, на следующий день - на другую.Из другого текста компании, опубликованного 26 сентября 2022 года, следует, что ботинки из Славичина продаются «Полигоном 52» в России с 2018 года и якобы были протестированы «в подразделениях Министерства обороны, Российской (национальной) гвардии или (секретной службы) ФСБ», среди прочих.«Оператор новгородского магазина был с нами в Славичине на встрече в 2019 году», - рассказал о сотрудничестве с Polygon 52 Юрай Возар, основной владелец славичинской компании. Однако он не стал раскрывать, о чем именно они договорились.Уже в 2019 году чешская пресса упоминала слова Возара о начале экспорта в Россию, но ничего не говорилось об испытаниях в российских вооруженных силах. «Мы также делаем небольшие, но планомерные шаги в России», - заявил тогда Возар, комментируя новые экспортные возможности обувной фабрики.«Известный фотограф и военный журналист Константин Лазарев предпочитает обувь Prabos», - гласит русское описание на сайте компании. Однако, по мнению обозревателя Ондржея Соукупа, это не журналист, а ютубер, который собирает деньги на свою деятельность и распространяет прокремлевскую пропаганду.Несмотря на все налаженные контакты с россиянами, Юрай Возар настаивает на том, что Prabos добровольно отказался от всего российского и белорусского рынка в начале войны.Кроме того, по его словам, они требуют от каждой компании и торгового представителя письменного заверения, что их обувь не попадет в эти страны, даже в сепаратистские республики на Донбассе. «Но у нас нет реальных механизмов, чтобы предотвратить это», - пишет Возар в электронном письме, отвечая на вопросы редакции.Скриншот от 6 сентября 2024 годаПо словам Власты Майеровой, директора Чешской ассоциации обуви и кожаных изделий, членом которой является Prabos, ни один чешский обувщик не экспортирует свою продукцию в Россию. «Никто из производителей обуви или наших членов не экспортирует обувь в Россию», - сказала Майерова.Однако даже если сапожники из Славицина прямо и сознательно экспортируют обувь в Россию, они не нарушают никакого закона или санкционного регулирования.Санкции ЕС установлены таким образом, что запрещен только экспорт обуви класса люкс с заявленной ценой более 300 евро за пару (т.е. более 7500 чешских крон). Это санкционное ограничение распространяется и на широкий спектр других товаров.В июне этого года издание Investigace.cz сообщило, что компания Prabos якобы нарушила санкции, экспортируя в Россию алюминиевые формы для производства подошв. Однако компания это опровергла.После начала вторжения в Украину в феврале 2022 года на странице также появлялся ряд фотографий военнослужащих российских вооруженных сил или Федеральной службы безопасности в обуви Prabos.Однако даже это изображение, сделанное в августе 2022 года, уже недоступно.Юрий Возар утверждает, что сначала страницу вел владелец вышеупомянутого магазина в Нижнем Новгороде вместе с другими дилерами.«В 2022 году мы взяли страницу под свое управление, а в 2023 году заблокировали доступ всем остальным дилерам. С тех пор она функционирует только как сервис периодического обслуживания и сервисных консультаций для русскоязычного сообщества клиентов со всего мира», - говорит Возар.После поступления вопросов Prabos удалил некоторые посты, например, фотографии русских солдат в чешских ботинках. Какова же истинная позиция владельца компании Юрая Возара в отношении конфликта в Украине?«Я не публичная фигура, которая должна выражать свое частное мнение о событиях в мире. Я занимаюсь производством обуви, и именно прекращение поставок обуви в Россию и Беларусь, а также гуманитарная помощь, которую мы неоднократно оказывали Украине, являются позицией компании в отношении этой войны».