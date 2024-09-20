Президент Чехии: Результаты выборов — это сигнал для правительства
22 сентября 2024
17:30
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Президент Чехии Петр Павел считает, что результаты региональных выборов, на которых победило оппозиционное движение ANO, являются сигналом для правительства перед парламентскими выборами через год. Из этого нужно сделать вывод о том, на каких регионах следует сосредоточиться.
«Очевидно, что движение ANO добилось успеха во многих регионах. Это также сигнал для правительства к предстоящим в следующем году парламентским выборам, где и в каких частях нашей территории следует уделить больше внимания», — сказал Петр Павел в воскресенье перед своей поездкой в США.
В ходе недельной поездки он выступит на Генеральной Ассамблее ООН, примет участие в ряде политических встреч и встретится с чешскими соотечественниками, проживающими в США.
Оппозиционная партия ANO победила в 10 из 13 регионов. Например, в Моравско-Силезском и Карловарском краях движение получило настолько сильный мандат от избирателей, что может самостоятельно управлять регионом.
Однако глава государства отметил, что пока рано давать комплексную оценку выборам, поскольку сейчас формируются коалиции и еще не ясно точное распределение в региональных советах.
Он не считает, что эти выборы станут референдумом для правительства, как утверждала оппозиция в ходе предвыборной кампании. «Мы, конечно, не должны думать об этом как о референдуме по правительству. У них разные темы, они касаются местных проблем, а не национальных, европейских или глобальных», — сказал он, напомнив, что выборы — это не про Прагу.
Президент Павел и его жена Ева проголосовали в пятницу в своем родном городе Черноучек в Литомержицком крае. После этого он сказал, что выборы — это единственный способ что-то изменить.
В ходе недельной поездки он выступит на Генеральной Ассамблее ООН, примет участие в ряде политических встреч и встретится с чешскими соотечественниками, проживающими в США.
Оппозиционная партия ANO победила в 10 из 13 регионов. Например, в Моравско-Силезском и Карловарском краях движение получило настолько сильный мандат от избирателей, что может самостоятельно управлять регионом.
Однако глава государства отметил, что пока рано давать комплексную оценку выборам, поскольку сейчас формируются коалиции и еще не ясно точное распределение в региональных советах.
Он не считает, что эти выборы станут референдумом для правительства, как утверждала оппозиция в ходе предвыборной кампании. «Мы, конечно, не должны думать об этом как о референдуме по правительству. У них разные темы, они касаются местных проблем, а не национальных, европейских или глобальных», — сказал он, напомнив, что выборы — это не про Прагу.
Президент Павел и его жена Ева проголосовали в пятницу в своем родном городе Черноучек в Литомержицком крае. После этого он сказал, что выборы — это единственный способ что-то изменить.
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