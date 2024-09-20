Иван Бартош подал в отставку с поста председателя партии «Пираты»
23 сентября 2024
09:00
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Нынешний председатель политического движения «Пираты» Иван Бартош подал в отставку со своей должности после нескольких часов заседания партийного совета. Он не будет снова баллотироваться на предстоящих выборах. Вместе с ним в отставку ушёл все руководство партии. Выборы нового руководства должны состояться 9 ноября.
«Несмотря на то, что национальные предпочтения неоднократно приписывают „Пиратам“ твердую поддержку, серия неудач „Пиратов“ на двух последних выборах является большим ударом лично для меня и в то же время сигналом о том, что в руководстве необходим новый ветер», — сказал Бартош поздно вечером 22 сентября.
«Именно поэтому я принял решение уйти с поста председателя и не буду баллотироваться на этот пост на предстоящих выборах», — добавил он.
Своим решением Бартош реагирует на фиаско, которое партия потерпела на региональных выборах, когда она защитила только три из 99 мандатов. Уже в субботу, после объявления результатов, Бартош заявил, что готов покинуть свою должность.
Помимо Бартоша, в отставку также подали вице-президент Клара Кочманова, депутат Европарламента Маркета Грегорова и представитель муниципалитета Крнско Доминика Поживилова Михаилида. Вице-президент «Пиратов» Яна Холомчик Лейтнерова подала в отставку ранее в воскресенье.
Бартош руководил партией около 15 лет. «Пираты» вошли в состав правительства в 2021 году, а в последние месяцы Бартош и возглавляемое им Министерство местного развития столкнулись с критикой за оцифровку управления строительством как со стороны мэров, так и со стороны партнеров по коалиции.
Пока не ясно, как отставка Бартоша повлияет на участие партии в правительстве.
Бартош является вице-премьером, возглавляет Министерство регионального развития, а также министром цифровизации. От партиии «Пираты» есть представители и в Министерстве иностранных дел, которое возглавляет Ян Липавский, а также министр законодательства Михал Шаломун.
Пираты уже пострадали на парламентских выборах 2021 года, когда баллотировались в коалиции со STAN, но получили всего четыре парламентских мандата. По словам председателя, разочаровал и результат европейских выборов в июне этого года, на которых они отстояли лишь одно место.
Премьер-министр Петр Фиала (ОДС) заявил, что уважает решение Бартоша. «Я обсужу с ним следующий шаг», — сказал он.
Бывший министр финансов Мирослав Калоусек также высоко оценил действия руководства «Пиратов». По его словам, политика — это «жестокая работа», и подобная участь постигнет каждого партийного лидера.
«Однако никто и никогда не станет отрицать Ивана Бартоша, что он с нуля и на чистом поле построил политическую силу, которая участвует в современной истории страны. Я не буду скучать по нему, но я должен выразить свое уважение», — сказал Калоусек в сети X.
«Именно поэтому я принял решение уйти с поста председателя и не буду баллотироваться на этот пост на предстоящих выборах», — добавил он.
Своим решением Бартош реагирует на фиаско, которое партия потерпела на региональных выборах, когда она защитила только три из 99 мандатов. Уже в субботу, после объявления результатов, Бартош заявил, что готов покинуть свою должность.
Помимо Бартоша, в отставку также подали вице-президент Клара Кочманова, депутат Европарламента Маркета Грегорова и представитель муниципалитета Крнско Доминика Поживилова Михаилида. Вице-президент «Пиратов» Яна Холомчик Лейтнерова подала в отставку ранее в воскресенье.
Бартош руководил партией около 15 лет. «Пираты» вошли в состав правительства в 2021 году, а в последние месяцы Бартош и возглавляемое им Министерство местного развития столкнулись с критикой за оцифровку управления строительством как со стороны мэров, так и со стороны партнеров по коалиции.
Пока не ясно, как отставка Бартоша повлияет на участие партии в правительстве.
Бартош является вице-премьером, возглавляет Министерство регионального развития, а также министром цифровизации. От партиии «Пираты» есть представители и в Министерстве иностранных дел, которое возглавляет Ян Липавский, а также министр законодательства Михал Шаломун.
Пираты уже пострадали на парламентских выборах 2021 года, когда баллотировались в коалиции со STAN, но получили всего четыре парламентских мандата. По словам председателя, разочаровал и результат европейских выборов в июне этого года, на которых они отстояли лишь одно место.
Премьер-министр Петр Фиала (ОДС) заявил, что уважает решение Бартоша. «Я обсужу с ним следующий шаг», — сказал он.
Бывший министр финансов Мирослав Калоусек также высоко оценил действия руководства «Пиратов». По его словам, политика — это «жестокая работа», и подобная участь постигнет каждого партийного лидера.
«Однако никто и никогда не станет отрицать Ивана Бартоша, что он с нуля и на чистом поле построил политическую силу, которая участвует в современной истории страны. Я не буду скучать по нему, но я должен выразить свое уважение», — сказал Калоусек в сети X.
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