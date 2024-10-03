Тайная встреча в Праге. Олигарх привез послание от Лукашенко, утверждает участник

В конспиративной квартире на пражской улице Политических заключённых (Politických vězňů), известный российский олигарх и его племянник встретились с сотрудником ФБР Питером Б.



Встречу, на которой присутствовал чешский контрразведчик из BIS, выдававший себя за агента ЦРУ, назначил олигарх Михаил Гуцериев, один из тридцати самых богатых россиян. У него и его племянника, банкира Михаила Шишханова, было предложение для американцев от белорусского диктатора Лукашенко.



Вот как описывает эту тайную встречу в центре Праги пятый участник, Леван Гургенидзе, чешский полицейский грузинского происхождения, который раньше работал в NCOZ, но с этого года находится под следствием за утечку секретной информации.



Леван Гургенидзе уверяет, что он даже стоял у истоков встречи двух россиян с сотрудником ФБР: «Мне позвонил мой связной из украинской секретной службы и сказал, что Гуцериев и Шишханов хотели бы встретиться с американцами в Праге, и попросил меня организовать это».



По словам Гургенидзе, Гуцериев сказал ему, что «приехал по просьбе Лукашенко, который беспокоится за свою жизнь и своих детей».



«Он хотел договориться с США о том, что Беларусь не будет вступать в войну и не будет вторгаться на Украину», — рассказывает подробности встречи Гургенидзе.



Леван Гургенидзе также рассказывает, что о заинтересованности Гуцериева во встрече с американцами сообщили в BIS, с которым он в то время также сотрудничал. «Целью было выманить Гуцериева и склонить его к сотрудничеству», — говорит Гургенидзе, добавляя, что российский олигарх не знал, что в заговоренной квартире он не только встречается с американцами, но и что за столом сидит сотрудник чешской контрразведки.



«Гуцериев не знал, что там будет BIS, он думал, что это люди из США. Контрразведка все время вела аудиозапись, запись как доказательство должна существовать. Гуцериев заявил, что хотел заключить сделку с США от имени Лукашенко. Он повторил, что Беларусь не будет вступать в войну и не будет вторгаться в Украину. Говорят, что Лукашенко боится Путина», — описывает встречу Гургенидзе.



Контрразведка BIS, и в согласии с ней некоторые чешские СМИ, описывают обстоятельства встречи иначе, чем Леван Гургенидзе. «BIS не был ни организатором, ни инициатором описанной вами встречи». От подробностей о встречах он отказался, но не стал отрицать, что они имели место.



Другой участник встречи, сотрудник ФБР в Праге Питер Б. «Извините, но я не могу с вами разговаривать», — сказал он после того, как его спросили о встрече с российским олигархом.



Однако Seznam Zprávy тщательно проверил детали состоявшейся встречи. В течение последних трех месяцев он собирал информацию из нескольких источников в разных точках Европы.



В Германии, например, репортер встретился с высокопоставленным офицером украинской секретной службы, который располагал подробной информацией о переговорах в Праге. «Да, информация поступила от нас. Я знаю, чего они хотели. Они хотели поговорить с американцами на нейтральной территории», заявил тот офицер, по словам которого пражская встреча была отличной возможностью для чехов.



«У чешской разведки была исключительная возможность получить источник в ближайшем окружении Лукашенко и Путина».



По словам Левана Гургенидзе, на встрече прозвучало предложение, что Лукашенко хочет получить помощь от американцев, а в качестве гарантии он должен был предложить, например, долю в стратегических шахтах Беларуси. «Он предложил, чтобы Гуцериев передал США калийные рудники, которые у него есть на юге Беларуси. У Беларуси тоже есть свои шахты, и они готовы передать их США или третьей стороне, которую укажут американцы», — утверждает бывший сотрудник полиции Гургенидзе.



Миллиардер Гуцериев является одним из ближайших контактов Александра Лукашенко, но он также находится в личном контакте с Владимиром Путиным — об этом свидетельствует тот факт, что он был внесен в санкционные списки именно из-за своих связей с белорусским президентом.



Однако встреча в Праге закончилась тем, что ЦРУ пообещало обсудить предложение, а дальше — видно будет. Но в течение нескольких месяцев ничего не происходило.



Однако Леван Гургенидзе утверждает, что летом 2022 года ему дали задание организовать вторую встречу — участники были те же, что и в первом случае. «Она проходила в квартире на набережной в Праге 5, которую я снял по сопроводительным документам, выданным мне на работе. BIS провела проверку местности и контршпионаж», — утверждает Гургенидзе.



По его словам, на встрече олигарх Гуцериев попросил американцев (сотрудника ФБР и якобы агента ЦРУ, на самом деле сотрудника BIS) исключить его сына, проживающего в Англии, из санкционного списка. «Представитель ФБР сказал, что у него нет на это полномочий и что он передаст этот вопрос для решения. BIS сообщил ему, что не заинтересован в калийных рудниках. А в конце Гуцериев сказал, что не очень понимает, что делает в Праге», — сказал Гургенидзе, добавив, что российский миллиардер «очень просил» участников встречи не сообщать никому в России об этой встрече и о встрече, «так как ему угрожали физической ликвидацией всей его семьи». «После этого я больше никогда не видел Гуцериева», — рассказывает Леван Гургенидзе.



Оба россиянина знали, что переговоры очень опасны для них. Но их желание не сбылось. Чешские власти изложили информацию о Шишханове и Гуцериеве в так называемом возбуждении уголовного дела (ZUTR) от 15 июня 2023 г. Согласно этому документу, сотрудник полиции Леван Гургенидзе не позднее 2021 г. вошел в преступную группу вместе с Шишхановым и Гуцериевым. Его целью якобы была помощь в вывозе денег из России и их легализации. В то же время он работал на российский спецназ. Полиция и GIBS даже отправили часть этой информации и имена в Грузию, и государственное телевидение сразу же выпустило два репортажа об этой истории.



Когда Seznam Zprávy проверил информацию Гургенидзе у племянника Гуцериева Михаила Шишханова, тот отреагировал с негодованием.



«Нет, я вообще не буду об этом говорить. Это полное безумие», сказал он. Только успокоившись, он признал, что знаком с Гургенидзе, но подчеркнул, что не причастен ни к чему противозаконному.



Контакты российской элиты

Хотя Гуцериев покинул Прагу безрезультатно, сотрудничество продолжалось еще некоторое время. По словам Гургенидзе, убедить чешские власти в важности Гуцериева пытался Михаил Шишханов, который сейчас живет за пределами Европы.



«Благодаря общению с Шишхановым я получил доступ к списку телефонов людей практически из всего российского правительства и бизнесменов, поддерживающих Владимира Путина, включая GSM и стационарные телефоны. Это около полутора тысяч страниц с именами и должностями, на которых они работают», - утверждает Гургенидзе.



«От Шишханова я также узнал, как члены Российской Федерации обходят санкции, в частности, как они экспортируют нефть. Когда они фиктивно торгуют с Индией. Он предоставил документы, фотографии кораблей, полное время и как они делят деньги», - рассказывает Гургенидзе о результатах работы с Шишхановым.



Но информация шла не только от Шишханова к чешскому полицейскому. По данным GIBS, для этого российского банкира Гургенидзе провел две несанкционированные информационные проверки. В то же время ГИБС выясняет, получал ли он от него деньги.



Леван Гургенидзе категорически отрицает это.