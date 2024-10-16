Аналитики: Победа Харрис была бы более выгодна для ЕС и чешской экономики
18 октября 2024
08:00
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Для европейской и чешской экономики будет выгоднее, если демократ Камала Харрис победит на президентских выборах в США в ноябре. С другой стороны, американские держатели акций выиграют от победы республиканца Дональда Трампа. Об этом говорится в анализе, представленном сегодня аналитиками Cyrrus. Опросы общественного мнения говорят о том, что в этом году гонка за Белый дом будет равной.
Главный экономист Cyrrus Вит Градил отметил, что Трамп более склонен к протекционизму, чем Харрис, что невыгодно для Европейского союза и Чешской Республики. «Европа - это континент, процветание которого зависит от хорошего трансграничного торгового сотрудничества», - сказал Градил. По его словам, при Трампе более вероятно введение тарифов или других защитных инструментов против европейского производства автомобилей, что может привести к потере десятков процентов валового внутреннего продукта (ВВП) для европейских стран.
По словам Градила, предвыборные манифесты обоих кандидатов и их прошлые действия также указывают на то, что Трамп, став президентом, скорее всего, примет меры, которые могут ухудшить конкурентоспособность ЕС по отношению к США. В качестве примера он привел обещания Трампа облегчить положение ископаемого топлива в США или возможное снижение налогов для крупных корпораций.
«В Европе по бюджетным соображениям мы не можем позволить себе участвовать в гонке за то, кто больше снизит налоги, так что это будет означать снижение европейской конкурентоспособности», - сказал Градил.
Европа, вероятно, выиграет от победы Трампа в случае миграционной политики США, поскольку обещания Трампа ограничить трудовую миграцию могут привести к сокращению оттока квалифицированных работников из ЕС в США. Еще одним преимуществом его победы станет то, что его экономические планы предусматривают меньший объем долга, чем у Харриса, поэтому они не сделают казначейские облигации США такими дорогими. Цена европейских облигаций зависит от их стоимости, и если они станут значительно дороже, европейским странам будет сложнее обслуживать свой суверенный долг.
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По словам портфельного менеджера Cyrrus Томаса Пфайлера, с точки зрения инвестиций в американские активы победа Трампа более выгодна. «Экономические меры Трампа могут рассматриваться как поддерживающие рост, а это то, что хотят слышать американские инвесторы», - сказал он. По его словам, снижение налогов повысит рентабельность американских компаний и, следовательно, увеличит рост их акций. Экономические меры, направленные на стимулирование роста, также помогут доллару укрепиться по отношению к евро. Победа Харрис повысит доходность американских облигаций в условиях ожидаемого расширения бюджета.
В национальных опросах Харрис лидирует на несколько процентных пунктов.
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