Липавский обсудил санкции против России и международный порядок со своим коллегой в Казахстане
21 октября 2024
16:30
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский обсудил со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, помимо экономических проектов, антироссийские санкции и защиту международного порядка. Об этом он сообщил сегодня в сети X.
Глава чешской дипломатии отправился в регион в воскресенье, а во вторник, помимо Казахстана, посетит еще и Узбекистан. Он обсудит сотрудничество в области энергетики, оборонной промышленности, воздушного транспорта, а также выступит с лекцией в Ташкенте.
По данным МИДа, Казахстан является важным поставщиком нефти в Чехию и крупным мировым производителем урана. Помимо своего коллеги, Липавский также проведет переговоры с президентом Касым-Зомартом Токаевым.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала во время визита в Астану в прошлом году заявил, что нефть из Казахстана может способствовать обеспечению энергетической безопасности Чехии, которая хочет постепенно избавиться от зависимости от импорта этого сырья из России. По его мнению, в будущем Чехия также могла бы импортировать уран из этой страны.
В своем комментарии в газете The Astana Times Липавский напомнил о возобновлении производства на автозаводе Škoda Auto в Костанае в этом году. В частности, он подчеркнул роль Казахстана в области исследований, разработок и инноваций. В качестве примера сотрудничества он привел открытие чешско-казахстанского исследовательского центра по аквакультуре и разведению карпа в Астане.
По словам Липавского, Казахстан становится региональным лидером, привлекая инвестиции в такие области, как информационные технологии, искусственный интеллект и кибербезопасность.
В своих комментариях глава дипломатии также вернулся к агрессии России против Украины, заявив, что считает уважение к международному праву более важным, чем когда-либо. «Мы призываем Россию прекратить войну, уважать своих соседей и соблюдать Устав ООН и принципы международного права», — отметил он.
По данным МИДа, Казахстан является важным поставщиком нефти в Чехию и крупным мировым производителем урана. Помимо своего коллеги, Липавский также проведет переговоры с президентом Касым-Зомартом Токаевым.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала во время визита в Астану в прошлом году заявил, что нефть из Казахстана может способствовать обеспечению энергетической безопасности Чехии, которая хочет постепенно избавиться от зависимости от импорта этого сырья из России. По его мнению, в будущем Чехия также могла бы импортировать уран из этой страны.
В своем комментарии в газете The Astana Times Липавский напомнил о возобновлении производства на автозаводе Škoda Auto в Костанае в этом году. В частности, он подчеркнул роль Казахстана в области исследований, разработок и инноваций. В качестве примера сотрудничества он привел открытие чешско-казахстанского исследовательского центра по аквакультуре и разведению карпа в Астане.
По словам Липавского, Казахстан становится региональным лидером, привлекая инвестиции в такие области, как информационные технологии, искусственный интеллект и кибербезопасность.
В своих комментариях глава дипломатии также вернулся к агрессии России против Украины, заявив, что считает уважение к международному праву более важным, чем когда-либо. «Мы призываем Россию прекратить войну, уважать своих соседей и соблюдать Устав ООН и принципы международного права», — отметил он.
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