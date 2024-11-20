Бабиш предложил депутатам обсудить психическое состояние премьер-министра Фиалы

В пятницу депутаты должны завершить окончательное утверждение поправки о дальнейшем продлении временной защиты беженцев из Украины. В окончательном чтении находятся и другие законопроекты. К ним относятся изменения в Закон о торговле выбросами или Закон об атомной энергии, а также проект закона о Национальном банке развития.





Министры Мариан Юречка и Мартин Купка, покинув пленарное заседание Палаты депутатов Чехии, заявили журналистам, что поток оскорблений Бабиша не может быть оставлен без внимания. Переговоры и выступление Бабиша смогли продолжиться только после 20-минутного перерыва.





Поправка к закону lex Ukrajina также предполагает, что беженцы из Украины, которые решили остаться в Чехии и не нуждаются во временной защите, смогут получить долгосрочный вид на жительство.





Законопроект о торговле квотами на выбросы предполагает, что деньги от продажи квот могут быть использованы только для борьбы с последствиями изменения климата. Одна из поправок, рекомендованных комитетом по охране окружающей среды, позволит предотвратить продажу квот тем компаниям, которые находятся в процессе банкротства или превентивной реструктуризации.





Поправка к Закону об атомной энергии должна ускорить процедуры получения разрешений на строительство новых ядерных блоков и малых модульных реакторов. Проект Национального банка развития призван обеспечить его интеграцию с Чешским экспортным банком в будущем.