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Бабиш предложил депутатам обсудить психическое состояние премьер-министра Фиалы

Новости 420on
22 ноября 2024
11:15
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Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш предложил 22 ноября на заседании парламента Чехии обсудить психическое состояние премьер-министра Петра Фиалы, в том числе из-за его обещания уравнять чешские зарплаты с немецкими. В ответ все представители правительства покинули зал заседания, и заседание могло продолжиться только после перерыва.
В пятницу депутаты должны завершить окончательное утверждение поправки о дальнейшем продлении временной защиты беженцев из Украины. В окончательном чтении находятся и другие законопроекты. К ним относятся изменения в Закон о торговле выбросами или Закон об атомной энергии, а также проект закона о Национальном банке развития.

Министры Мариан Юречка и Мартин Купка, покинув пленарное заседание Палаты депутатов Чехии, заявили журналистам, что поток оскорблений Бабиша не может быть оставлен без внимания. Переговоры и выступление Бабиша смогли продолжиться только после 20-минутного перерыва.

Поправка к закону lex Ukrajina также предполагает, что беженцы из Украины, которые решили остаться в Чехии и не нуждаются во временной защите, смогут получить долгосрочный вид на жительство. 

Законопроект о торговле квотами на выбросы предполагает, что деньги от продажи квот могут быть использованы только для борьбы с последствиями изменения климата. Одна из поправок, рекомендованных комитетом по охране окружающей среды, позволит предотвратить продажу квот тем компаниям, которые находятся в процессе банкротства или превентивной реструктуризации.

Поправка к Закону об атомной энергии должна ускорить процедуры получения разрешений на строительство новых ядерных блоков и малых модульных реакторов. Проект Национального банка развития призван обеспечить его интеграцию с Чешским экспортным банком в будущем.
Андрей Бабиш Парламент ЧР Чехия правительство
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