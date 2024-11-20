Ордер на арест Нетаньяху следует игнорировать, считает советник президента Чехии

Nešťastné rozhodnutí ICC oslabuje autoritu v jiných případech, když dává na stejnou úroveň zvolené představitele demokratického státu a předáky islamistické teroristické organizace. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 21, 2024

Dnes, v době, kdy je světová veřejnost znepokojena nebývalým nárůstem antisemitismu, kdy světoví politici odsuzují jeho násilné projevy, jako při nedávném pronásledování Židů v ulicích Amsterodamu, jsme se stali svědky naprosto bezprecedentního rozhodnutí, které antisemitismus de… — Jan Bartošek (@honzabartosek) November 21, 2024

Návrh hlavního prokurátora ICC vydat zatykač na představitele demokraticky zvolené vlády společně s vůdci islamistické teroristické organizace je děsivý a zcela nepřijatelný.



Nesmíme zapomínat, že to byl Hamás, kdo v říjnu zaútočil na Izrael a zabil, zranil a unesl tisíce… — Petr Fiala (@P_Fiala) May 20, 2024

Государственный департамент сообщил, что его позиция остается неизменной. «Чешская Республика соблюдала и будет соблюдать наши международные правовые обязательства. Что касается международных ордеров на арест, действий прокуратуры и полиции, то это не политическое решение. Мы живем в правовом государстве», — заявил пресс-секретарь чешской дипломатии Даниэль Дрейк.Премьер-министр Петр Фиала (ODS), который в мае назвал предложение о выдаче ордера на арест «ужасным и совершенно неприемлемым», раскритиковал сегодняшний шаг. «Неудачное решение МУС ослабляет его авторитет в других делах, ставя на один уровень избранных представителей демократического государства и лидеров исламистской террористической организации», — написал Фиала в сети X.Министр обороны Яна Чернохова также считает решение МУС несправедливым. «К сожалению, оно ослабляет его авторитет в других делах», — сказала она.Преступления, в которых суд обвиняет израильского премьер-министра и бывшего министра обороны, должны быть подкреплены доказательствами, считает Чернохова. «Это особенно актуально, учитывая, что мы знаем, как ХАМАС обращается с собственным населением, превращая его в живой щит и используя гуманитарную помощь для своих террористических целей», — добавила она.С другой стороны, Петр Коларж, советник по внешней политике, высказывается совершенно определенно: «Мы должны не обращать на это внимания. Как будто ордера на арест не существует. За все жертвы среди мирного населения в Газе несет ответственность ХАМАС, в Ливане — „Хезболла“. И все вместе, все те, кто поддерживает террористов и хочет стереть Израиль с лица земли. Они должны быть привлечены к ответственности, а не Биби. С политической точки зрения, разбираться с Нетаньяху должны сами израильтяне», — подчеркнул он.Томаш Пояр, советник правительства по национальной безопасности, дал похожий ответ: «Этим шагом МУС полностью дискредитировал себя».Александр Вондра, депутат Европарламента, бывший глава чешской дипломатии и заместитель председателя ODS, также раскритиковал действия суда. «МУС сошел с ума. Это глупое, политическое и антиизраильское решение», — сказал он в интервью, добавив, что было бы уместно публично объявить, что ордер на арест не будет соблюдаться. «Если МУС отказывает демократическому государству в праве защищать себя от агрессии, это не имеет смысла», — добавил он.Вероника Вреционова, евродепутат от правящей партии ODS, считает так же: «Выдача ордера на арест премьер-министра Израиля абсолютно неприемлема!Израиль не является агрессором в войне с ХАМАС, и преследовать следует только тех, кто начал войну, то есть членов террористического движения ХАМАС. Я твердо стою на стороне Израиля».Ян Бартошек, член Народной партии и вице-спикер нижней палаты парламента, заявил, что решение фактически легализует антисемитизм на глобальном уровне. «Я рекомендую приостановить финансовый вклад Чешской Республики в работу МУС», — сказал он.Резкая реакция последовала и от посольства Израиля. «Я с отвращением отношусь к решению Международного уголовного суда. Оно полностью игнорирует право Израиля на самооборону и нанесет серьезный ущерб усилиям по освобождению заложников и достижению прекращения огня в Ливане. Уравнивать террористов, живых или мертвых, и демократически избранных лидеров страны с сильной судебной системой — это фиаско для суда, который должен содействовать международному правосудию, и это нанесет ущерб доверию к этой системе», — заявила посол Израиля Анна Азари. «У МУС также нет юрисдикции над Израилем, который не является одной из участвующих сторон», — напомнила она.Главный прокурор Карим Хан попросил суд выдать ордера на арест двух израильских чиновников и лидеров палестинского террористического движения ХАМАС в мае. Чешская Республика, традиционный союзник Израиля, в то время встала на сторону Нетаньяху и решительно выступила против этого плана. Премьер-министр Петр Фиала подверг его критике.Суд обосновал выдачу ордеров на арест двух израильских чиновников тем, что, по его мнению, они несут уголовную ответственность, в частности, за использование голода гражданских лиц в качестве инструмента войны в секторе Газа, за преднамеренное причинение огромных страданий и убийство.