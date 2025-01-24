Энергия будет дешевой, жилье — тоже. Бабиш начал свою предвыборную кампанию

«У меня есть большая мотивация, чтобы свергнуть это правительство. Я прошел все медицинские обследования, я полностью здоров, и у меня много энергии, чтобы сделать все это», — сказал Андрей Бабиш в начале митинга. Дом культуры был заполнен до отказа, люди стояли в дверях и выносили стулья из других помещений.



«Большое спасибо, что вы пришли и пришли в таком количестве. Моравско-Силезский регион очень важен на выборах в Палату депутатов, поэтому я и баллотируюсь от него. Этот регион может принять решение на этих выборах вместе с Прагой, Центральной и Южной Чехией», — объяснил Бабиш. Губернатор края Йозеф Белиц также является представителем ANO. «Он хороший человек на правильном месте. Он прекрасно справился с наводнением», — сказал Бабиш.



Мы готовим суперпрограмму



Затем он рассказал о программе, которую готовит движение, но не раскрыл многих деталей. «У меня большие планы, но я не хочу раскрывать все здесь, потому что, конечно, есть конкуренция и журналисты. Но я могу сказать, что наша программа будет включать в себя дешевую энергию и дешевое жилье. Чтобы молодое поколение и другие люди не влезали в долги», — провозгласил Бабиш.



Однако он намекнул на план по снижению цен на жилье. «Мы хотим ускорить процесс выдачи разрешений на строительство квартир, что позволит снизить их стоимость на десять процентов. Мы хотим, чтобы люди не платили пять процентов за ипотеку. Почему банки наживаются на людях? Мы считаем, что жилье — это ключ к повышению рождаемости», — рассказал он и зал аплодировал ему.



Давайте подождем и посмотрим, что он представит



После его вступительной речи аудитория задавала ему вопросы в основном о низких пенсиях, дорогом жилье, энергоносителях, а также о высоких ценах на воду. «Это правительство взяло деньги людей и повысило себе зарплату. Им не стыдно. Мы заморозили бы зарплаты политиков, а также ограничили бы выход на пенсию 65 годами», — подчеркнул Бабиш.



«Если он вернется, я подожду, чтобы увидеть, выполнит ли он все, что обещал здесь. Все всегда обещают, а на простых людей им все равно наплевать. Посмотрим», — сказал Иржи, которому 63 года и который пришел на митинг со своим сыном, неоднократно голосовавшим за ANO.