Трамп: переговоры с Россией и Украиной идут хорошо

«Мы ведем переговоры с Украиной и Россией», — заявил Трамп в воскресенье вечером. «У нас были встречи и запланированы переговоры с различными партнерами, включая Украину и Россию. Я думаю, что сейчас эти переговоры идут довольно хорошо», — сказал Трамп, не добавив никаких подробностей.





Незадолго до этого специальный представитель президента по Украине и России Келлог предупредил, что обеим сторонам придется пойти на уступки, если они надеются договориться о прекращении войны. Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, уже сделал это: «Он дал понять, что изменит свою позицию по территории. И Путину тоже придется смягчить свою позицию».





«Мы будем вести переговоры со всеми и, возможно, скоро. Это хорошо для обеих сторон», — сказал Келлог. 31 января он заявил, что у Трампа есть хорошая стратегия, позволяющая закончить войну в течение нескольких месяцев, но не стал ее подробно описывать.





Никто не хочет отступать





Президент России Владимир Путин, возможно, и подает сигналы о готовности к переговорам, но в то же время он повторяет одни и те же территориальные требования, настаивая на нейтралитете Украины, ограничении ее вооруженных сил и прекращении существования нынешнего режима. Он также исключает возможность прямых переговоров с украинским президентом, которого он называет нелегитимным, поскольку срок его полномочий истек в прошлом году, а президентские выборы не состоялись.





Келлог отметил, что украинская конституция позволяет откладывать выборы в условиях военного положения, хотя большинство демократических стран проводят выборы даже во время войн. Однако он заявил агентству Reuters, что Вашингтон будет рад провести президентские и парламентские выборы к концу года, если удастся прекратить боевые действия.





Зеленский отверг любую сделку, в которой он отказался бы от претензий на какую-либо часть международно признанной украинской территории, но намекнул, что в случае прекращения огня он может вернуться не сразу.





В ходе ожесточенных боев Украина медленно отступает, уступая российским войскам. Она держится только благодаря военной помощи Запада, но Трамп критикует объем американской помощи. При Джо Байдене она достигла 174 миллиардов долларов, говорит Келлогг. Теперь неясно, будет ли американская помощь продолжаться и в каком объеме.





Но и Россия находится в сложной ситуации из-за все более жестких санкций, которые приводят к высокой инфляции. На поле боя ей все чаще приходится использовать модернизированное советское оружие вместо современного, а Северная Корея поставляет ей значительное количество боеприпасов.