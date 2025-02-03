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Фиала встретился с Фицо и выразил недовольство его нападками на Чехию

Новости 420on
5 февраля 2025
14:00
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) 3 февраля в кулуарах неформального саммита Европейского союза в Бельгии встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо и выразил недовольство нападками последнего на Чешскую Республику, чешских политиков и чешские СМИ.
Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по европейским делам Европарламента. Однако премьер-министр отметил, что стандартное общение со Словакией должно продолжаться.

В пятницу Фицо вновь обвинил Чехию в том, что политики и СМИ вмешиваются во внутренние дела Словакии. Фиала и министр иностранных дел Ян Липавский отвергли его обвинения. Фиала добавил в воскресенье, что критика деятельности, которая не отвечает интересам Чешской Республики, не является вмешательством во внутренние дела Словакии.

«Чешско-словацкие отношения прекрасны в том, что касается отношений между компаниями. И, наконец, все необходимое сотрудничество работает и на политическом уровне», — сказал сегодня премьер-министр. Он встретился с Фицо в неформальной обстановке в Бельгии. «Я выразил свое недовольство его нападками на Чехию, чешских политиков и чешские СМИ. Это все, что можно сказать», — заявил Фиала.

По словам премьер-министра, необходимо продолжать стандартное общение со Словакией. Фиала отнес себя к тем политикам, которые никогда не вмешиваются во внутренние дела Словакии и никому не рекомендуют, за кого должны голосовать ее граждане. Однако если какая-то страна предпринимает в международной политике шаги, которые не соответствуют национальным интересам Чехии, Фиала считает своим долгом высказаться и открыто говорить об этом.

Премьер-министр подчеркнул, что разные позиции Венгрии и Словакии не отражаются на результатах заседаний европейских институтов. Например, в конце января Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС, отвергающее президентские выборы в Беларуси, а ЕС, наоборот, даже с согласия этих стран подтвердил продолжение антироссийских санкций, сказал Фиала. «В этом отношении я бы сказал, что единство Европы сохраняется», — добавил он.

В марте прошлого года правительство Чехии приостановило чешско-словацкие межправительственные консультации из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики. В основном они проявлялись в отношении Украины. В воскресенье Фиала заявил Чешскому телевидению, что для возобновления консультаций нет ни условий, ни причин. Причина — текущая внешнеполитическая деятельность словацкого правительства во главе с Фицо, например, его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В середине января лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш заявил ČTK, что хотел бы возобновить переговоры, если бы движение ANO вошло в состав кабинета министров.
Чехия Словакия премьер министр
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