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Выход из ЕС — это крайняя мера. Чехия может «ограничить свое членство»

Новости и статьи
19 февраля 2025
18:00
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Отношения с Европейским союзом становятся важным вопросом предвыборной кампании на осенних парламентских выборах. В то время как SPD и партия Stačilo! выступили с предложением провести референдум о выходе из Европейского союза, Motoristé хотят сделать Чехию квислинговым государством в случае успеха на выборах или договориться о новом, «ограниченном» членстве. Они не исключают выхода из Союза, но считают это крайним средством.
«Мы говорим, что выход из Союза — это не программа, а вариант, предусмотренный договорами. Если все не получается и что-то идет не так, это крайняя мера. Этому предшествует ряд шагов», — заявил председатель Motoristé Петр Мацинка.

Матей Грегор, председатель молодежной организации Motorgen, является председателем ассоциации Odchod, которая объединила людей, желающих выйти из Европейского союза по примеру Великобритании. «Сегодня я один из них», — сказал он в видеоролике на Facebook на прошлой неделе.

Мацинка считает, что вместо этого Чехия должна начать переговоры о различных «исключениях» из Союза. Она должна сформировать блокирующее меньшинство с другими «сомневающимися» государствами и препятствовать принятию директив, с которыми она не согласна.

«Тогда появится еще одна возможность объявить неповиновение и не выполнять самые безумные положения нашей правовой системы. Даже ценой уплаты штрафов. Потому что никакой штраф не сравнится с ценой уничтожения всей нашей промышленности и подрыва нашего процветания и экономики», — говорит Мацинка.

Он особенно критикует так называемую «Зеленую сделку» и запрет на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года. Автомобилисты утверждают, что это уничтожит всю европейскую автомобильную промышленность.

Чехия могла бы открыть в Союзе дебаты о новом виде «ограниченного» членства. «Инициировать дебаты о возможности подобного. Это форма давления на брюссельскую штаб-квартиру, которая должна знать, что где-то есть проблема, что они давят слишком сильно и что государства могут взбунтоваться. И только в крайнем случае я рассматриваю угрозу Брюсселю в виде инициирования национальных дебатов о выходе из Европейского союза. Это крайний вариант, но это возможность», — добавил он.

Motoristé sobě — это партия, с которой движение ANO совместно формирует фракцию «Патриотов» в Европейском парламенте. Эти две партии сотрудничали на выборах в Сенат, где они выставили общего кандидата, бывшего члена ODS Бориса Штястного. Motoristé не скрывают, что в случае успеха на выборах они хотели бы войти в правительственную коалицию с ANO после выборов, и движение ANO не исключает такого шага.

Это также предлагают Stačilo! и SPD, у которых есть программа по проведению референдума о выходе из ЕС и НАТО. Председатель SPD Томио Окамура утверждает, что не отступит по этому вопросу даже ради мест в правительстве.

ANO не хочет выходить из ЕС и НАТО. Однако она хочет реформировать Союз. Прежде всего, ANO хочет отменить так называемое «Зеленое соглашение». «Зеленое соглашение» не может быть восстановлено, оно должно быть отменено. Речь идет о нашем будущем. Речь идет о будущем Европы и о будущем наших детей», — подчеркнул глава ANO Андрей Бабиш.

По его словам, решение о прекращении действия «Зеленой сделки» было принято новым президентом США Дональдом Трампом. Европа не может позволить себе иметь более дорогую энергию, чем в США, потому что в противном случае все компании уйдут туда, считает Бабиш.
Евросоюз Чехия
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