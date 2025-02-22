Россия — несомненный агрессор, заявил Павел на Староместской площади

Третья годовщина бессмысленной агрессивной и завоевательной войны, начатой вторжением российских войск на суверенную территорию Украины, наступает в то время, когда западный мир охвачен неуверенностью в том, насколько твердой и единой будет поддержка пострадавшей страны со стороны европейских союзников и США.





Президент США Дональд Трамп открыл дипломатические каналы с Кремлем, предпринимая при этом шаги, которые вызывают сомнения в том, какую цену он готов позволить защищающейся стране заплатить за возможное прекращение огня. Тем временем он неоднократно словесно нападал на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь от Украины уступки значительной части ее минеральных богатств в обмен на военную поддержку.





Митинг «Вместе за Украину!», посвященный третьей годовщине российского военного вторжения в Украину, был организован совместно организациями «Память нации», «Люди в беде», «Миллион мгновений за демократию», «Спасибо, мы можем» и Европейским конгрессом украинцев.



15:16

Тысячи людей заполнили Староместскую площадь

Тысячи людей пришли на Староместскую площадь Праги, чтобы отметить третью годовщину начала войны и выразить поддержку Украине. Площадь была полностью заполнена, над головами посетителей виднелись чешские и украинские флаги.





15:21

Павел: Потеря Украины будет и нашей потерей

Первым на трибуну поднялся президент Чехии Петр Павел.



«Если мы позволим скомпрометировать международное право и вознаградить агрессора за его агрессию, это не окупится для нас», — заявил он, говоря о вторжении России в Украину.



Он также отметил, что история Чехословакии перед Второй мировой войной и сегодняшней Украины поразительно похожи.





15:26

Павел: Россия — явный агрессор

Президент Чехии Петр Павел решительно осудил Россию за агрессию.



«В последние дни мы слышим рассуждения о том, кто на самом деле спровоцировал эту ситуацию — Украина по воле случая или "агрессивное НАТО", которое продолжает распространяться на восток», — сказал он. «После распада Советского Союза Украина хотела того же, что и мы: стать отдельной, независимой страной», — отметил Павел.



«Россия нарушила все договоры, аннексировала Крым в 2014 году и вторглась на территорию всей Украины в 2022 году. Из всего этого, я думаю, ясно, кто является агрессором», — добавил он.





15:42

Украинский посол процитировал Вацлава Гавела

После выступления президента Чехии на трибуну поднялся посол Украины в Чехии Василий Зварыч.

«Мы, украинцы, очень ценим вашу поддержку, ваш голос будет услышан и в Вашингтоне, и в Москве», — заявил он.



По его словам, Украина имеет полное право стать членом Европейского союза и НАТО.



«Это не дело России», — подчеркнул он.



Завершая речь, он процитировал знаменитый лозунг Вацлава Гавела: «Правда и любовь должны восторжествовать над ложью и ненавистью».



«Сегодня сердце всей Европы и всего демократического мира бьется в Украине. Оно бьется благодаря вашей поддержке», — заключил он.





15:55

«Украины не существует», — говорят россияне мариупольским детям

Актриса и певица Йитка Чванчарова выступила со сцены, рассказывая истории детей, переживших осаду Мариуполя.



«С 2022 года Россия убила 599 украинских детей. Мы даже не знаем обо всех жертвах», — заявила она.

На сцену вышли трое украинских детей: Кира, чей отец был убит российскими солдатами у нее на глазах, а также Иван и Максим, которых принудительно вывезли в оккупированный Донецк.



«Этим детям говорили, что Украины не существует, что их будущее — в новых российских семьях и с российским гражданством», — сказала Чванчарова.



Она подчеркнула, что истории этих детей должны быть услышаны по всему миру.





16:12

Украинский парамедик: После нападения мы расчищаем завалы и идем дальше

На сцене выступила фельдшер Елизавета Чигирина из Первого отдельного медицинского полка. Ее речь перевел актер Иван Троян.



«Я была свидетелем трех интервенций в нашем центре. Мы уже давно не спрашиваем, почему это происходит. Мы расчищаем завалы, вывозим неповрежденное оборудование и продолжаем работать», — сказала она.



Завершая свое выступление, Чигирина поблагодарила Чехию за поддержку и добавила:

«На каждый российский яд есть украинское противоядие».