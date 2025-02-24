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Макрон: прекращение огня между Украиной и Россией может произойти в ближайшие недели

Новости 420on
25 февраля 2025
09:00
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Перемирие между Украиной и Россией может быть заключено в ближайшие недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером по вашингтонскому времени в интервью СМИ после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«В первую очередь нам нужно прекращение огня. Я думаю, соглашение можно заключить в ближайшие недели», — сказал Макрон в интервью телеканалу Fox News после серии встреч с Трампом в Белом доме в понедельник, которые в основном были посвящены войне в Украине.

Макрон также сказал в интервью, что он разговаривал с европейскими лидерами и что многие из них готовы предоставить гарантии безопасности Украине. Во время встречи Макрон и Трамп договорились о возможности размещения в Украине европейских миротворческих сил после достижения возможного мирного соглашения, и Трамп сказал, что Путин также согласен с этим планом.

В интервью Макрон также затронул тему тарифов, которые Трамп грозится ввести, и выразил надежду, что ему удалось убедить президента США не вступать в торговую войну с Европой. «Да ладно, нельзя одновременно вести торговую войну с Китаем и Европой», — сказал глава французского государства. «Надеюсь, я убедил его», — добавил он.
Украина Россия Франция
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