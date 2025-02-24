ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о мире в Украине без упоминания российской агрессии

Новости 420on
25 февраля 2025
10:00
666
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял предложенную Соединенными Штатами при поддержке России резолюцию, призывающую к скорейшему прекращению войны и установлению мира в Украине. Однако в ней ничего не говорится о территориальной целостности пострадавшей страны или о российской агрессии, против чего протестуют европейские союзники Киева.
Об этом сообщают информационные агентства.

Десять стран из 15 членов совета проголосовали за резолюцию, которая «призывает к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира», и ни одна не проголосовала против. Четыре страны ЕС — Франция, Словения, Греция и Дания — воздержались, как и Великобритания. Для принятия резолюции необходимо, чтобы за нее проголосовали не менее девяти членов Совета Безопасности.

Европейские страны первоначально пытались внести поправки в резолюцию США, не упоминая Россию как агрессора и территориальную целостность, но их усилия были заблокированы вето России, сообщает Reuters.

С другой стороны, Генеральная Ассамблея ООН несколькими часами ранее одобрила резолюцию Украины и европейских стран, которая подтверждает территориальную целостность Украины и называет Россию агрессором. За резолюцию проголосовали 93 страны, включая Чехию; 65 стран, включая Китай и Индию, воздержались, а 18 стран, включая США, Россию, Венгрию и Израиль, проголосовали против.
ООН Украина Россия война
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
191
ПОЛИТИКА
ПРОТЕСТ В ПРАГЕ. СИНЕ-ЖЕЛТЫЙ ДЫМ ОКУТАЛ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
14:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
357
ПОЛИТИКА
«ЭТО БУДЕТ НЕУДОБНО». ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ФИАЛА ВЫСТУПИЛ С НЕОБЫЧНОЙ РЕЧЬЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ СИТУАЦИИ
13:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
380
ПОЛИТИКА
УКРАИНА ДОЛЖНА ВЕРНУТЬ СЛОВАКИИ 3,5 МИЛЛИАРДА ЕВРО, СЧИТАЕТ ГЛАВА ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ SNS АНДРЕЙ ДАНКО
11:30
25 ФЕВРАЛЯ 2025
778
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИЯ НА ДОРОГАХ РАСТЕТ. НОВИНКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ КИБЕРБУЛЛИНГ
09:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
671
ПОЛИТИКА
МАКРОН: ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ
08:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
420
ЭКОНОМИКА
ГРУППА PPF ПРИОБРЕТАЕТ HILTON PRAGUE — КРУПНЕЙШИЙ ОТЕЛЬ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
22:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
455
ОБЩЕСТВО
ФУНИКУЛЕР НА ПЕТРШИН ОТРЕМОНТИРУЮТ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, ВАГОНЫ ПЕРЕМЕСТЯТ В МУЗЕИ
21:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
1739
ОБЩЕСТВО
УВОЛЕН ДИРЕКТОР ПРАЖСКОЙ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ МИЛОСЛАВ ЛЮДВИК, 16 ЧЕЛОВЕК ОБВИНЯЮТСЯ В КОРРУПЦИИ
19:30
24 ФЕВРАЛЯ 2025
1166
ОБЩЕСТВО
ФЕРМЕРЫ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ АКЦИИ ПРОТЕСТА В ЧЕТВЕРГ НА ТРАКТОРАХ
18:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
497
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ПОТРАТИЛИ 983 МИЛЛИАРДА КРОН НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ В 2024 ГОДУ
15:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
1062
ПОЛИТИКА
РОССИЯ — НЕСОМНЕННЫЙ АГРЕССОР, ЗАЯВИЛ ПАВЕЛ НА СТАРОМЕСТСКОЙ ПЛОЩАДИ
14:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
983
ЭКОНОМИКА
ДАЖЕ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ДОЛЖНЫ СООБЩАТЬ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ
13:40
24 ФЕВРАЛЯ 2025
3913
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ НАШЛА РАЗЫСКИВАЕМОГО ВООРУЖЕННОГО ПОДРОСТКА
13:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
3195
ОБЩЕСТВО
ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ. ОДИН ИЗ НИХ ЗАТРОНЕТ И ЧЕХИЮ
11:30
24 ФЕВРАЛЯ 2025
9050
ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКАЯ СЕТЬ С ДЕШЕВЫМИ ТОВАРАМИ, НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ, ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ