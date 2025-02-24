Совет Безопасности ООН принял резолюцию о мире в Украине без упоминания российской агрессии
25 февраля 2025
10:00
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Совет Безопасности ООН 24 февраля принял предложенную Соединенными Штатами при поддержке России резолюцию, призывающую к скорейшему прекращению войны и установлению мира в Украине. Однако в ней ничего не говорится о территориальной целостности пострадавшей страны или о российской агрессии, против чего протестуют европейские союзники Киева.
Об этом сообщают информационные агентства.
Десять стран из 15 членов совета проголосовали за резолюцию, которая «призывает к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира», и ни одна не проголосовала против. Четыре страны ЕС — Франция, Словения, Греция и Дания — воздержались, как и Великобритания. Для принятия резолюции необходимо, чтобы за нее проголосовали не менее девяти членов Совета Безопасности.
Европейские страны первоначально пытались внести поправки в резолюцию США, не упоминая Россию как агрессора и территориальную целостность, но их усилия были заблокированы вето России, сообщает Reuters.
С другой стороны, Генеральная Ассамблея ООН несколькими часами ранее одобрила резолюцию Украины и европейских стран, которая подтверждает территориальную целостность Украины и называет Россию агрессором. За резолюцию проголосовали 93 страны, включая Чехию; 65 стран, включая Китай и Индию, воздержались, а 18 стран, включая США, Россию, Венгрию и Израиль, проголосовали против.
Десять стран из 15 членов совета проголосовали за резолюцию, которая «призывает к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира», и ни одна не проголосовала против. Четыре страны ЕС — Франция, Словения, Греция и Дания — воздержались, как и Великобритания. Для принятия резолюции необходимо, чтобы за нее проголосовали не менее девяти членов Совета Безопасности.
Европейские страны первоначально пытались внести поправки в резолюцию США, не упоминая Россию как агрессора и территориальную целостность, но их усилия были заблокированы вето России, сообщает Reuters.
С другой стороны, Генеральная Ассамблея ООН несколькими часами ранее одобрила резолюцию Украины и европейских стран, которая подтверждает территориальную целостность Украины и называет Россию агрессором. За резолюцию проголосовали 93 страны, включая Чехию; 65 стран, включая Китай и Индию, воздержались, а 18 стран, включая США, Россию, Венгрию и Израиль, проголосовали против.
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