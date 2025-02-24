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Украина должна вернуть Словакии 3,5 миллиарда евро, считает глава правящей партии SNS Андрей Данко

Новости 420on
25 февраля 2025
13:00
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Андрей Данко, председатель правящей Словацкой национальной партии (SNS), выразил разочарование тем, что Словакия должна получить обратно 3,5 миллиарда евро (более 87 миллиардов крон), которые направила на помощь Украине. В частности, предыдущие словацкие правительства направляли помощь Украине в виде поставок оружия.
Данко отреагировал на информацию о том, что Соединенные Штаты близки к заключению сделки с Украиной, которая обеспечит им долю в минеральных богатствах Украины, что, по словам Трампа, позволит США вернуть деньги, вложенные в Украину, которая уже три года сопротивляется российской агрессии.

По словам Трампа, США предоставили Украине помощь в размере 350 миллиардов долларов (8,38 триллиона крон). Зеленский пока отказывается подписывать соглашение, поскольку, по его словам, администрация Трампа необоснованно преувеличивает сумму помощи, которую она хочет возместить.

«Как Зеленский собирается вернуть нам три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро — это огромные деньги», — сказал Данко в видеоролике, опубликованном в Facebook. «Если немцы вместе с французами и американцами потребуют свои деньги назад, Словакия не сможет молчать», — добавил председатель SNS.

«У людей начинают открываться глаза»

Данко говорит, что спустя три года после российского вторжения в Украину у людей начинают открываться глаза. «Русские останутся на тех позициях, на которых они находятся. Украина использовала этот конфликт для получения финансовой помощи, которую они часто присваивали себе», — сказал он. Данко не упомянул в видео о том, что Россия вторглась на Украину три года назад, назвав войну фразой «события в Украине».

Председатель SNS верит, что боевые действия скоро закончатся. «Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и передаст ли Трампу полезные ископаемые, ведь тогда он обманет Евросоюз», — заявил Данко.

В видеоролике Данко также утверждает, что для Словакии вступление в Евросоюз, а значит и в Германию, является бременем. «Немцы ликвидировали свою экономику, китайские заводы теперь покупают крупные автомобильные бренды в Германии, так же как раньше они покупали Volvo в Швеции. Немцы закрыли свои атомные электростанции, цены на энергию растут, они не могут справиться с иммигрантами», — сказал председатель SNS.
Чехия Словакия финансовая помощь Евросоюз Украина война США
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