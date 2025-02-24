Протест в Праге. Сине-желтый дым окутал Российский центр науки и культуры
25 февраля 2025
15:00
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Активисты протестовали у зданий, используемых российскими учреждениями в Праге 6. Они призывали конфисковать российскую собственность и направить полученные от нее деньги на выплату военных репараций Украине.
В понедельник утром активисты объединения «Капутин» перелезли через забор Российского центра науки и культуры в пражском районе Бубенеч и водрузили на здание чешские флаги и транспаранты. После этого сотрудники полиции отвезли активистов в участок для дачи показаний. Акция протеста была организована ассоциацией в честь третьей годовщины войны в Украине.
«Давайте напомним себе как никогда остро: линия фронта в Украине — это не просто линия сражения между Киевом и Москвой, это линия фронта, на которой может решаться вопрос выживания демократии во всей Европе и остальном демократическом мире», — говорится в заявлении членов ассоциации.
Ассоциация считает, что российский режим и связанные с ним люди по-прежнему владеют и в некоторых случаях незаконно используют прибыльные земли и недвижимость в Чехии. «Особую озабоченность вызывает "Русский дом" — шпионский объект и пропагандистский центр, который мы требуем немедленно закрыть», — добавили в ассоциации.
«Давайте напомним себе как никогда остро: линия фронта в Украине — это не просто линия сражения между Киевом и Москвой, это линия фронта, на которой может решаться вопрос выживания демократии во всей Европе и остальном демократическом мире», — говорится в заявлении членов ассоциации.
Ассоциация считает, что российский режим и связанные с ним люди по-прежнему владеют и в некоторых случаях незаконно используют прибыльные земли и недвижимость в Чехии. «Особую озабоченность вызывает "Русский дом" — шпионский объект и пропагандистский центр, который мы требуем немедленно закрыть», — добавили в ассоциации.
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