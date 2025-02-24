Протест в Праге. Сине-желтый дым окутал Российский центр науки и культуры

В понедельник утром активисты объединения «Капутин» перелезли через забор Российского центра науки и культуры в пражском районе Бубенеч и водрузили на здание чешские флаги и транспаранты. После этого сотрудники полиции отвезли активистов в участок для дачи показаний. Акция протеста была организована ассоциацией в честь третьей годовщины войны в Украине.



«Давайте напомним себе как никогда остро: линия фронта в Украине — это не просто линия сражения между Киевом и Москвой, это линия фронта, на которой может решаться вопрос выживания демократии во всей Европе и остальном демократическом мире», — говорится в заявлении членов ассоциации.



Ассоциация считает, что российский режим и связанные с ним люди по-прежнему владеют и в некоторых случаях незаконно используют прибыльные земли и недвижимость в Чехии. «Особую озабоченность вызывает "Русский дом" — шпионский объект и пропагандистский центр, который мы требуем немедленно закрыть», — добавили в ассоциации.