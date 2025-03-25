Чешские СМИ: Трамп вводит новые пошлины на импорт всех автомобилей

Пошлины на все автомобили, произведенные за пределами США, будут добавлены к уже действующим тарифам, заявил президент в среду на конференции в Овальном кабинете.



«Мы собираемся заставить страны, которые ведут бизнес в нашей стране и забирают наши богатства, платить... Мы собираемся ввести 25-процентные пошлины на все автомобили, которые не произведены в США. Если они сделаны в США, то на них не будет наложено абсолютно никаких пошлин», — сказал Трамп.



По его словам, тарифы вступят в силу 2 апреля — в тот же день, когда администрация планирует ввести ответные пошлины на товары из стран, ответственных за основную часть торгового дефицита США.



Автомобильные детали также попадут под действие пошлин, но их взимание будет отложено. Ссылаясь на заявление, подписанное Трампом, агентство Reuters сообщило, что они будут облагаться тарифами с даты, которая будет указана в официальном бюллетене, «но не позднее 3 мая».



Нацеленность на ЕС



Импортные тарифы на автомобили в размере 25 процентов, которые Трамп предложил ввести еще в феврале, вызвали бы потрясение в мировой промышленности, пишет Reuters. Последняя и так находится в состоянии неопределенности, вызванной быстрыми угрозами Трампа ввести тарифы и их периодической отменой.



Пошлины могут поднять цены на автомобили на тысячи долларов, что ударит по продажам новых машин и приведет к сокращению рабочих мест, считают в Центре автомобильных исследований. Это связано с тем, что американская автомобильная промышленность в значительной степени зависит от импортных деталей.



В 2024 году США импортировали автомобильную продукцию на сумму 474 миллиарда долларов (10,9 триллиона долларов), в том числе легковые автомобили на сумму 220 миллиардов долларов (4,6 триллиона долларов). Крупнейшими поставщиками были такие близкие союзники США, как Мексика, Япония, Южная Корея, Канада и Германия.



Трамп уже давно выступает против несправедливого, по его мнению, отношения к американскому экспорту автомобилей на внешние рынки, часто ссылаясь на Европейский союз, который применяет 10-процентный тариф на импорт автомобилей, что в четыре раза превышает 2,5-процентный тариф на импорт легковых автомобилей из США.



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия рассмотрит заявление Трампа наряду с другими мерами, которые его администрация собирается принять в ближайшие дни.

«Как я уже говорила, пошлины — это налоги: плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей как в Соединенных Штатах, так и в Европейском союзе», — говорится в ее заявлении.