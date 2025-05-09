В Москву на празднование Дня Победы едет и чешский евродепутат от партии Stačilo!

Новости 420on 9 мая 2025 09:00 1145

Чешский евродепутат Ондрей Достал (Stačilo!) в ходе дебатов в Европейском парламенте объявил, что в пятницу примет участие в праздновании окончания Второй мировой войны в Москве. Два немецких евродепутата ранее уже объявили, что в Москву вместе с ними отправятся три иностранных коллеги: по одному из Чехии, Словакии и Кипра.