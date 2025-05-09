В Москву на празднование Дня Победы едет и чешский евродепутат от партии Stačilo!
9 мая 2025
09:00
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Чешский евродепутат Ондрей Достал (Stačilo!) в ходе дебатов в Европейском парламенте объявил, что в пятницу примет участие в праздновании окончания Второй мировой войны в Москве. Два немецких евродепутата ранее уже объявили, что в Москву вместе с ними отправятся три иностранных коллеги: по одному из Чехии, Словакии и Кипра.
«Я делаю это по трем причинам. Во-первых, из личного убеждения, что павших нельзя забывать. Во-вторых, по воле моих избирателей, которые помнят ужасы нацизма. В-третьих, из желания мира. Празднование 80-й годовщины победы над нацизмом объединяет нас и может открыть путь к миру и дипломатии, к разрешению нынешнего конфликта, который не имеет военного решения», — заявил Достал в своем заявлении, которое его коллега по Европарламенту Катержина Конечна предоставила новостному агентству Novinky. Она отметила, что это не инициатива движения Stačilo! и что она сама не собирается в Москву.
«Я еду возложить цветы к могиле Неизвестного солдата, в параде участвовать не буду», — написал Достал позже Novinky.
О том, что в Москву собирается чешский евродепутат, недавно сообщили немецкие СМИ. «Наши депутаты Европейского парламента Рут Фирменич и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву с 9 по 10 мая 2025 года вместе с тремя другими коллегами из Словакии, Чешской Республики и Кипра», — сообщила ранее в заявлении немецкая левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW).
Достал является депутатом Европейского парламента с июля 2024 года, с сентября 2024 года — депутатом Пльзеньского края, а с марта 2025 года — первым заместителем председателя движения Stačilo!. Ранее он был экспертом партии Piráti в области здравоохранения, но из-за разногласий покинул эту партию в сентябре 2022 года.
Посетят ли они Киев?
Согласно заявлению двух немецких евродепутатов, после визита в Москву они планируют поездку в Киев. Достал пока не ответил на вопрос Novinky, собирается ли он тоже в Украину.
В течение двух дней пребывания в российской столице они хотят «провести важные беседы с российскими депутатами и другими представителями политики и культуры», сообщили немецкие депутаты Европарламента в своем заявлении.
«Они входят в состав делегации, визит которой был заранее согласован с высшими кругами России. По нашей информации, список приглашенных был заранее представлен на утверждение в Министерство обороны России», — написал сайт журнала Der Spiegel.
За Словакию — как минимум два евродепутата
Визит проходит в ходе трехдневного одностороннего перемирия, объявленного в связи с торжествами президентом России Владимиром Путиным, чья страна уже четвертый год ведет войну против Украины.
По данным брюссельского сайта Politico, кипрским участником торжеств станет евродепутат и ютубер Фидиас Панайоту. Однако он пока официально не подтвердил свое участие.
По информации ČTK, от Словакии в Москву едут не один, а два евродепутата: Любош Блаха и Эрик Калиняк из правящей партии «Направление — социал-демократия».
Большинство западных политиков не примут участие в российских торжествах из-за вторжения в Украину, но приглашение принял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Среди гостей, среди прочих, китайский президент Си Цзиньпин и сербский президент Александар Вучич.
«Я еду возложить цветы к могиле Неизвестного солдата, в параде участвовать не буду», — написал Достал позже Novinky.
О том, что в Москву собирается чешский евродепутат, недавно сообщили немецкие СМИ. «Наши депутаты Европейского парламента Рут Фирменич и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву с 9 по 10 мая 2025 года вместе с тремя другими коллегами из Словакии, Чешской Республики и Кипра», — сообщила ранее в заявлении немецкая левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW).
Достал является депутатом Европейского парламента с июля 2024 года, с сентября 2024 года — депутатом Пльзеньского края, а с марта 2025 года — первым заместителем председателя движения Stačilo!. Ранее он был экспертом партии Piráti в области здравоохранения, но из-за разногласий покинул эту партию в сентябре 2022 года.
Посетят ли они Киев?
Согласно заявлению двух немецких евродепутатов, после визита в Москву они планируют поездку в Киев. Достал пока не ответил на вопрос Novinky, собирается ли он тоже в Украину.
В течение двух дней пребывания в российской столице они хотят «провести важные беседы с российскими депутатами и другими представителями политики и культуры», сообщили немецкие депутаты Европарламента в своем заявлении.
«Они входят в состав делегации, визит которой был заранее согласован с высшими кругами России. По нашей информации, список приглашенных был заранее представлен на утверждение в Министерство обороны России», — написал сайт журнала Der Spiegel.
За Словакию — как минимум два евродепутата
Визит проходит в ходе трехдневного одностороннего перемирия, объявленного в связи с торжествами президентом России Владимиром Путиным, чья страна уже четвертый год ведет войну против Украины.
По данным брюссельского сайта Politico, кипрским участником торжеств станет евродепутат и ютубер Фидиас Панайоту. Однако он пока официально не подтвердил свое участие.
По информации ČTK, от Словакии в Москву едут не один, а два евродепутата: Любош Блаха и Эрик Калиняк из правящей партии «Направление — социал-демократия».
Большинство западных политиков не примут участие в российских торжествах из-за вторжения в Украину, но приглашение принял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Среди гостей, среди прочих, китайский президент Си Цзиньпин и сербский президент Александар Вучич.