Евросоюз рассматривает возможность отключения 20 российских банков от платежной системы SWIFT
26 мая 2025
08:00
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Во вторник Европейский союз одобрил 17-й пакет санкций против России, но уже рассматривает следующий набор санкций. По данным агентства Bloomberg, Брюссель планирует отключить более двадцати российских банков от международной платежной системы SWIFT, снизить ценовой потолок на российскую нефть или запретить ввод в эксплуатацию газопроводов Nord Stream.
Планы ЕС в настоящее время находятся на стадии консультаций с государствами-членами, при этом решение о сроках их введения и окончательном виде еще не принято, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Для отключения банков от SWIFT ЕС потребуется согласие США, Канады и Великобритании. Решения в организации принимает 25-членный совет директоров, состоящий из представителей финансовых учреждений стран, относящихся к Западу.
В марте 2022 года из платежной системы были исключены семь российских банков. Однако среди них нет крупнейших российских банков Сбербанка и Газпромбанка.
Система SWIFT была создана в 1973 году как независимая компания, основанная крупными европейскими и американскими банками. Это международная сеть банковских платежей с головным офисом в Бельгии. Системой пользуются более 11 тысяч финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.
ЕС также рассматривает возможность запрета транзакций для около 20 банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 миллиарда евро (примерно 62 миллиарда чешских крон). Таким образом, ЕС стремится ограничить дополнительные доходы России и ее способность получить доступ к технологиям, необходимым для производства оружия.
Еще одним предложением в рамках готовящегося пакета является снижение ценового потолка на российскую нефть для трейдеров и перевозчиков российской нефти из стран G7 с нынешних 60 долларов до примерно 45 долларов за баррель. Однако и в этом случае ЕС потребуется согласие США, отмечает Bloomberg.
Для ЕС также крайне важно добавить в список санкций газопроводы «Северный поток», что поддерживает и новый канцлер Германии Фридрих Мерзе. Несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения о российских и американских бизнесменах, связанных с Кремлем, которые пытаются возобновить эксплуатацию газопроводов в частной собственности.
Ограничения ЕС в отношении газопроводов должны быть направлены на субъект с sede в Швейцарии, который владеет газопроводами, а также на любые другие российские или другие компании, которые необходимы для возобновления и эксплуатации газопроводов, сообщили Financial Times источники, знакомые с этими планами.
Не в последнюю очередь, блок стран ЕС хочет включить в свой следующий, уже 18-й пакет санкций против России положения, которые должны защитить европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений, добавили источники Bloomberg.
Для отключения банков от SWIFT ЕС потребуется согласие США, Канады и Великобритании. Решения в организации принимает 25-членный совет директоров, состоящий из представителей финансовых учреждений стран, относящихся к Западу.
В марте 2022 года из платежной системы были исключены семь российских банков. Однако среди них нет крупнейших российских банков Сбербанка и Газпромбанка.
Система SWIFT была создана в 1973 году как независимая компания, основанная крупными европейскими и американскими банками. Это международная сеть банковских платежей с головным офисом в Бельгии. Системой пользуются более 11 тысяч финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.
ЕС также рассматривает возможность запрета транзакций для около 20 банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 миллиарда евро (примерно 62 миллиарда чешских крон). Таким образом, ЕС стремится ограничить дополнительные доходы России и ее способность получить доступ к технологиям, необходимым для производства оружия.
Еще одним предложением в рамках готовящегося пакета является снижение ценового потолка на российскую нефть для трейдеров и перевозчиков российской нефти из стран G7 с нынешних 60 долларов до примерно 45 долларов за баррель. Однако и в этом случае ЕС потребуется согласие США, отмечает Bloomberg.
Для ЕС также крайне важно добавить в список санкций газопроводы «Северный поток», что поддерживает и новый канцлер Германии Фридрих Мерзе. Несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения о российских и американских бизнесменах, связанных с Кремлем, которые пытаются возобновить эксплуатацию газопроводов в частной собственности.
Ограничения ЕС в отношении газопроводов должны быть направлены на субъект с sede в Швейцарии, который владеет газопроводами, а также на любые другие российские или другие компании, которые необходимы для возобновления и эксплуатации газопроводов, сообщили Financial Times источники, знакомые с этими планами.
Не в последнюю очередь, блок стран ЕС хочет включить в свой следующий, уже 18-й пакет санкций против России положения, которые должны защитить европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений, добавили источники Bloomberg.