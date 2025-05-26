Евросоюз рассматривает возможность отключения 20 российских банков от платежной системы SWIFT

Новости 420on 26 мая 2025 08:00 394

Во вторник Европейский союз одобрил 17-й пакет санкций против России, но уже рассматривает следующий набор санкций. По данным агентства Bloomberg, Брюссель планирует отключить более двадцати российских банков от международной платежной системы SWIFT, снизить ценовой потолок на российскую нефть или запретить ввод в эксплуатацию газопроводов Nord Stream.