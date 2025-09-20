Президент Чехии о российских самолетах в Эстонии: «Россия будет вести себя так, как мы ей позволим»
20 сентября 2025
14:45
2552
По словам президента Чехии Петра Павла, нарушение воздушного пространства стран НАТО Россией значительно усиливает напряженность в Европе. По его мнению, нужно адекватно реагировать. Уступать злу нельзя, заявил глава государства.
Президент утверждает, что НАТО должно реагировать адекватно. «В том числе и военным ответом. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла допустимые границы. К сожалению, это балансирование на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно», — сказал Петр Павел в эфире Чешского телевидения.
По его мнению, самолеты можно сбивать. «Нарушение воздушного пространства является поводом для активации оборонительных механизмов и, следовательно, для сбивания такого самолета. И этого, безусловно, не хочет никто ни с нашей стороны, ни с российской», — сказал Павел.
«Россия будет вести себя так, как мы ей позволим», — добавил чешский президент.
В последний раз российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу. Три российских истребителя МиГ-31 пробыли там 12 минут, и их пришлось сопровождать патрульным самолетам НАТО. В связи с этим Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.
Еще одним примером московской провокации и эскалации конфликта министерство иностранных дел назвало инцидент. «У нас есть только одно сообщение для России: начните уважать границы, уйдите из Украины и не испытывайте наше терпение», — добавили в МИД Чехии.
В ответ на это Министерство обороны России заявило, что нарушения границ не было.
Статья 4 Североатлантического договора (North Atlantic Treaty) в случае угрозы используется в качестве первого шага для совместного решения ситуации между членами НАТО. Например, Турция несколько раз прибегала к ней из-за ситуации на своих границах с Сирией.
Статья позволяет любому государству-члену НАТО созвать консультации, если у него сложилось впечатление, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.
Это еще не означает военную реакцию, как в случае с активацией статьи 5, а скорее политические консультации между всеми членами НАТО.
