Президент Чехии о российских самолетах в Эстонии: «Россия будет вести себя так, как мы ей позволим»

Новости 420on 20 сентября 2025 14:45 2552

По словам президента Чехии Петра Павла, нарушение воздушного пространства стран НАТО Россией значительно усиливает напряженность в Европе. По его мнению, нужно адекватно реагировать. Уступать злу нельзя, заявил глава государства.