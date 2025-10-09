Бабиш поговорил с Зеленским по телефону, выразил ему поддержку и пожелал скорейшего окончания войны
9 октября 2025
14:15
Председатель движения ANO Андрей Бабиш сегодня в полдень говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он выразил ему поддержку и пожелал, чтобы война закончилась как можно скорее, сообщил он в социальной сети X. В следующем году Бабиш может посетить Украину.
«В прошлом мы встречались уже три раза, в последний раз в ноябре 2019 года в Киеве. Я рад, что он связался со мной и описал мне текущую ситуацию», — написал Бабиш. «Я выразил ему нашу поддержку и пожелание, чтобы война закончилась как можно скорее. Мы также договорились, что, если все сложится, в следующем году я посещу Украину и обсудим все лично», — добавил он.
В среду Бабиш на пресс-конференции заявил, что если движение ANO войдет в правительство, оно не будет выделять деньги из бюджета на оружие для Украины. Бабиш ведет переговоры о коалиции с SPD и Motoristy. По словам Бабиша, Чехия помогает через Европейский союз, оружейные заводы могут без проблем экспортировать продукцию в Украину.
