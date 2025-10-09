Бабиш поговорил с Зеленским по телефону, выразил ему поддержку и пожелал скорейшего окончания войны

Председатель движения ANO Андрей Бабиш сегодня в полдень говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он выразил ему поддержку и пожелал, чтобы война закончилась как можно скорее, сообщил он в социальной сети X. В следующем году Бабиш может посетить Украину.