В Чехии растет число квартирных мошенничеств. Чего следует остерегаться?

Объявления об аренде квартир в Интернете становятся все более распространенным способом поиска нового жилья для большого количества людей. Но заманчивая реклама в море предложений с завышенными ценами не всегда означает выигрыш. На самом деле в предложениях недвижимости все чаще встречаются аферы, с помощью которых недобросовестные люди пытаются выманить как можно больше денег у ничего не подозревающего покупателя.





Один из тех, кто заинтересован в аренде новой квартиры в Праге, сам убедился в этом и решил опубликовать рассказ на условиях анонимности. По его словам, на первый взгляд это было интересное объявление — двухкомнатная квартира, новая мебель, удобное расположение и очень низкая цена.





Фиктивный владелец квартиры предлагал ее, включая все платежи, всего за 12 000 крон в месяц. Однако аналогичные предложения в том же месте и с той же планировкой показывают гораздо более высокую цену — около 20 000 крон. К объявлению также прилагался ряд фотографий, на которых было подробно изображено жилье.





Кроме подозрительно низкой цены, на мошенничество практически ничто не указывало. Все началось в тот момент, когда потенциальный покупатель отправил первое сообщение с вопросом, свободна ли квартира.





Предполагаемая владелица квартиры ответила ему на ломаном чешском, но с интересной историей. Она рассказала потенциальному покупателю, что много лет проработала в польском посольстве и приобрела квартиру на аукционе по выгодной на тот момент цене. Сейчас она живет в Польше, где исполняет свою мечту — открывает собственный ресторан, и хочет сдать квартиру только на длительный срок.





Общение прошло успешно, мнимый владелец квартиры охотно отвечал на вопросы потенциального арендатора в последующих электронных письмах. Но вот наступил переломный момент: договорились о просмотре, обменялись ключами и подписали договор аренды.





Ключевым элементом обмана в этой истории является заявление о том, что просмотр квартиры будет организован компанией Airbnb, занимающейся краткосрочной арендой жилья. Сам владелец не может присутствовать на просмотре из-за своих обязательств за границей.





При этом женщина подчеркнула, что ей необходимо обязательство потенциального покупателя заранее внести на счет Airbnb половину возвращаемого залога. Она также заверила его, что если после осмотра квартира не будет соответствовать ожиданиям клиента, то Airbnb якобы немедленно вернет ему деньги.





Осмотр и обмен ключами, которые Airbnb должен был организовать за вознаграждение в несколько тысяч крон, стали тем моментом, когда потенциальный покупатель понял, что это мошенничество, и немедленно прекратил общение с предполагаемым владельцем квартиры.





Разумеется, Airbnb как платформа, предоставляющая услуги краткосрочной аренды, не оказывает таких услуг, а мошенник использует название компании в основном для того, чтобы вызвать еще большее доверие у заинтересованного лица. «Мошенничество третьих лиц не имеет никакого отношения к Airbnb», — говорится в заявлении чешского представительства компании.





В нем также указано, что мошенники часто могут обманывать потенциальных жертв с помощью поддельных сайтов, которые выдаются за официальный сайт компании.





Главное — не платить заранее





Но с таким же сценарием столкнулись и многие другие жители Чехии. Случаи, когда деньги действительно уходили к мошеннику и исчезали безвозвратно, описаны в статье на VPN wiki.





В этих случаях с потенциальным квартиросъемщиком также связывались подставные представители Airbnb, которые организовывали перевод денег, часто на счета в иностранных банках, когда у него уже возникали подозрения и он прекращал общение. Однако электронное письмо опять же было отправлено мошенником, что легче всего определить по адресу отправителя.





В случае с отправкой денег вариантов разрешения ситуации остается немного, надежды на возврат комиссии практически нет. Однако можно заблокировать платеж в банке отправителя, а затем обратиться с заявлением в полицию.





В последние годы мошеннические объявления о продаже недвижимости становятся все более распространенными. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего портала недвижимости Sreality.cz.





Случаев становится все больше





«Хотя ежемесячное количество мошеннических объявлений составляет менее 1%, в этом году мы регистрируем на Sreality.cz больше случаев по сравнению с прошлым годом. В основном это связано с бумом интереса к аренде жилья, который стал заметен в последнее время», — говорит Ленка Зихова, менеджер по продуктам Sreality.cz.





По ее словам, чаще всего мошенничество происходит, когда мошенник сам оплачивает рекламу на Sreality, на которую он привлекает пользователей.





По опыту портала недвижимости, мошенническая реклама всегда имеет схожие характеристики.





«Людям следует остерегаться, если объявление написано на ломаном чешском языке, продавец или арендодатель не хочет давать разрешение на физический осмотр квартиры, избегает личного контакта и требует предоплаты до заключения договора», — подтверждает Ленка Зихова, менеджер по продуктам Sreality.cz.





Проблемными и подозрительными часто, как в описанной выше истории, являются длинные истории, рассказываемые продавцами или арендодателями, чтобы как-то оправдать невозможность просмотра или необходимость заранее отправить средства за бронь.





«В некоторых примерах речь может идти о владельцах/арендодателях или брокерах, проживающих за границей, которые не могут присутствовать на осмотре или по разным причинам не могут предоставить объект», — заключает Ленка Зичова.











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