Эксперты: Мы ожидаем восстановления рынка недвижимости во второй половине 2024 года

По словам Яна Яначека, руководителя отдела аренды торговых площадей компании CBRE, чешский рынок розничной торговли сохраняет сильные позиции, поскольку часто выступает в роли ворот для международных брендов, выходящих на центральноевропейское пространство. Однако инвесторы с опаской относятся к операционным расходам, инфляции и доходам покупателей. «Мы ожидаем, что переговоры между арендодателями и арендаторами по поводу уровня арендной платы усилятся, особенно в низкомаржинальных сегментах», — говорит Яначек.





Замедление инфляции в 2024 году может переломить тенденцию слабого жилищного строительства, которое сдерживается в основном ростом затрат на строительство, считает Эрик Мюллер, глава отдела консультационных услуг по жилищному строительству в Cushman & Wakefield. Хотя инвестиции в новое жилье упали в 2023 году, что было характерно для всего рынка недвижимости, на него по-прежнему приходится около четверти объема инвестиций в Европе.





С этим согласен Томаш Елинек, директор агентства недвижимости Century 21. В первой половине следующего года, по его словам, инфляция этого года отразится на арендной плате, которая вырастет. «Однако благодаря всем мерам, принятым правительством и Чешским национальным банком, мы ожидаем более значительного снижения процентных ставок в середине года, и в то же время реальные доходы населения будут расти более резко», — сказал Елинек.





В настоящее время в стадии строительства находится 1,4 млн кв. м новых промышленных площадей, которые появятся на рынке в следующем году, что может привести к увеличению вакантных площадей в краткосрочной перспективе. Однако спрос предыдущих лет несколько снижается в связи с экономическим спадом. «Уровень вакантных складских площадей в Чехии остается низким и составляет около двух процентов. Места в окрестностях Праги, Брно, Пльзеня и Остравы с отличной доступностью к основным автомагистралям остаются в центре внимания девелоперов и инвесторов», — говорит Ленка Шинделаржова, руководитель отдела исследований и консалтинга Knight Frnak.





По состоянию на третий квартал 2022 года на рынке Праги не было начато строительство ни одного нового офисного проекта. В следующем году ожидается завершение строительства 80 000 кв. м новых офисных площадей, а в 2025 году — 28 000 кв. м.





«Мы знаем о проектах на рынке, которые уже имеют разрешение на строительство, но начнут строиться только после сильного интереса со стороны потенциального арендатора или после подписания предварительного договора аренды. Строительная активность должна начать расти в следующем году, но девелоперы будут сохранять осторожность в период высоких затрат на строительство», — говорит Саймон Орр, руководитель отдела офисной недвижимости CBRE.