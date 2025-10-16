В Чехии создадут государственный реестр квартир
16 октября 2025
08:00
270
Правительство Чехии одобрило создание единого реестра квартир, который позволит государству получить точные данные о количестве, расположении и размерах жилых помещений в стране. Проект разрабатывается Министерством регионального развития совместно с Министерством финансов.
Базовая версия реестра должна быть подготовлена в течение двух лет после утверждения закона о базовых регистрах. Планируется, что к переписи населения 2031 года система будет полностью функционировать.
Главная цель создания реестра — повышение эффективности государственной поддержки в сфере доступного жилья. Благодаря новой базе данных можно будет определять не только количество и распределение квартир, но и их размер, а также оценивать, насколько они подходят для одиноких граждан или семей. Это позволит точнее направлять программы, направленные на развитие доступного жилья в Чехии.
На данный момент самые актуальные сведения о жилищном фонде основаны на данных переписи населения 2021 года. Сейчас Министерство регионального развития получает информацию о квартирах из кадастровых данных и статистики Чешского статистического управления. Согласно последнему исследованию, в 2021 году в стране насчитывалось около 200000 пустующих квартир в многоквартирных домах. По сравнению с 2011 годом их количество увеличилось на 40%.
Часть этих квартир может использоваться как инвестиционное жилье или сдаваться в краткосрочную аренду. Другой причиной пустующих квартир называют неудовлетворительное техническое состояние зданий.
Ранее Министерство финансов запустило ценовую карту, фиксирующую уровень арендной платы по кадастровым территориям.
