Сказочная традиция: На Карловом мосту в декабре можно будет встретить фонарщика
22 октября 2025
10:00
Каждый день с 30 ноября по 23 декабря с 16:00 на Карловом мосту в Праге можно будет зажечь газовые фонари вместе с фонарщиком. К участию в волшебном шоу приглашаются все желающие.
Приближаются рождественские праздники, которые всегда ассоциируются с ожиданием чуда. Одним из символов Рождества в Праге считается фонарщик.
Гуляя по узким улочкам города в декабре, вы можете встретить необычного человека, одетого в темный плащ, белый шарф и черный цилиндр. В руках у него обязательно будет длинная бамбуковая трость с крючком на конце. Это и есть фонарщик, который откроет вам волшебство Старого города.
Фонарщик — это забытая профессия городского служащего, в обязанности которого входило наблюдать за исправностью уличных фонарей и зажигать их. Профессия фонарщика существовала довольно долго: начиная с 1417 года, когда в Лондоне появились первые уличные фонари, и до XIX века.
Потом фонари стали зажигаться автоматически, и профессия фонарщика исчезла. Только в произведениях мирового искусства остался романтический образ человека, несущего свет.
Когда в Праге появились газовые фонари
Первые газовые фонари в Праге появились 15 сентября 1847 года. В этот день в столичном районе Карлин начала работать первая газовая станция. Сразу 200 газовых фонарей зажглись на главных улицах Старого и Нового города. Вскоре они начали освещать и другие улицы.
Архитекторы и скульпторы заинтересовались новым источником света и занялись его внешним обликом. В 1882 году в Праге появились фонари с особым дизайном. Это были 16 фонарей с восьмью ответвлениями, 11 четырехрожковых канделябров и 55 газовых светильников с тремя ветвями. До сегодняшнего дня сохранилось лишь два восьмирожковых газовых фонарей на Градчанской площади и Лоретанской улице, а также один фонарь с четырьмя ответвлениями у Карлова моста на площади Дражицкого.
Уже в конце XIX — начале XX веков газовые фонари постепенно заменили электрическими. В Праге старинные газовые фонари просуществовали до 1940 года. Дольше всех продержались два гигантских канделябра на Градчанской площади и Лоретанской улице. Но в 1985 году их тоже превратили в обычные электрические фонари, и романтика исчезла.
Новая жизнь газовых фонарей в Праге
В 2002 году судьба оказалась более благосклонна к газовым фонарям. Городские власти под напором общественности решили, что газовое освещение дополняет образ старинного города и создает романтическое настроение в Праге.
Первых девять газовых фонарей были восстановлены в 2002 году на улице Михалска. К концу 2010 года газ зашипел в светильниках Карлова моста. Сейчас в Праге уже 680 газовых фонарей: они освещают дорогу вдоль всего Королевского пути. Хотя газовое освещение намного дороже электрического, городские власти решили пойти на финансовые затраты, ведь белый свет газовых фонарей приятнее человеческому глазу.
Современные газовые фонари зажигаются автоматически. Однако специалисты, разработавшие их для Праги, предусмотрели и режим ручного зажигания (для рождественских праздников).
Карлов мост — единственный в мире исторический мост, полностью освещенный газовыми фонарями. В этом году с 1 по 23 декабря каждый вечер на мосту можно будет встретить фонарщика в историческом костюме с длинным бамбуковым шестом для зажигания фонарей вручную.
