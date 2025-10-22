Сказочная традиция: На Карловом мосту в декабре можно будет встретить фонарщика

Приближаются рождественские праздники, которые всегда ассоциируются с ожиданием чуда. Одним из символов Рождества в Праге считается фонарщик.





Гуляя по узким улочкам города в декабре, вы можете встретить необычного человека, одетого в темный плащ, белый шарф и черный цилиндр. В руках у него обязательно будет длинная бамбуковая трость с крючком на конце. Это и есть фонарщик, который откроет вам волшебство Старого города.





Фонарщик — это забытая профессия городского служащего, в обязанности которого входило наблюдать за исправностью уличных фонарей и зажигать их. Профессия фонарщика существовала довольно долго: начиная с 1417 года, когда в Лондоне появились первые уличные фонари, и до XIX века.



Потом фонари стали зажигаться автоматически, и профессия фонарщика исчезла. Только в произведениях мирового искусства остался романтический образ человека, несущего свет.





Когда в Праге появились газовые фонари









Первые газовые фонари в Праге появились 15 сентября 1847 года. В этот день в столичном районе Карлин начала работать первая газовая станция. Сразу 200 газовых фонарей зажглись на главных улицах Старого и Нового города. Вскоре они начали освещать и другие улицы

Архитекторы и скульпторы заинтересовались новым источником света и занялись его внешним обликом. В 1882 году в Праге появились фонари с особым дизайном. Это были 16 фонарей с восьмью ответвлениями, 11 четырехрожковых канделябров и 55 газовых светильников с тремя ветвями. До сегодняшнего дня сохранилось лишь два восьмирожковых газовых фонарей на Градчанской площади и Лоретанской улице, а также один фонарь с четырьмя ответвлениями у Карлова моста на площади Дражицкого.





Уже в конце XIX — начале XX веков газовые фонари постепенно заменили электрическими. В Праге старинные газовые фонари просуществовали до 1940 года. Дольше всех продержались два гигантских канделябра на Градчанской площади и Лоретанской улице. Но в 1985 году их тоже превратили в обычные электрические фонари, и романтика исчезла.





Новая жизнь газовых фонарей в Праге









В 2002 году судьба оказалась более благосклонна к газовым фонарям. Городские власти под напором общественности решили, что газовое освещение дополняет образ старинного города и создает романтическое настроение в Праге. Первых девять газовых фонарей были восстановлены в 2002 году на улице Михалска. К концу 2010 года газ зашипел в светильниках Карлова моста. Сейчас в Праге уже 680 газовых фонарей: они освещают дорогу вдоль всего Королевского пути. Хотя газовое освещение намного дороже электрического, городские власти решили пойти на финансовые затраты, ведь белый свет газовых фонарей приятнее человеческому глазу.