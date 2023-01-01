Карлов мост в Праге: легенды, загадки, интересные факты

Карлов мост – символ Праги, самая популярная достопримечательность города и второй в истории каменный мост через Влтаву. Он до сих пор привлекает людей не только своей красотой и тридцатью барочными статуями XVII века, но и множеством легенд и загадок. Его история связана с магией, астрологией и неразгаданными тайнами. Удивительно, что мост преподносит сюрпризы исследователям до сих пор.

Карлов мост не всегда был Карловым

Карлов мост не был первым мостом, соединяющим Пражский град и Старый город. Его предшественником стал Юдифин мост, который был почти полностью разрушен наводнением 1342 года. Кстати, элементы одной арки этого моста до сих пор хранятся в центре Праги (в подвале костела ордена Крестоносцев с красной звездой) и входят в экспозицию Музея Карлова моста.



Фрагмент Юдифиного моста, экспозиция музея Карлова моста в Праге.

Расцвет строительства и торговли в Чехии требовал возведения нового, крепкого моста. Разработку проекта король Карл IV поручил архитектору Петру Парлержу, который уже подтвердил свой талант при создании собора св. Вита. Дату начала строительства долго вычисляли придворные астрологи. В итоге у них получилась комбинация цифр «1357-9-7-5-31». Поэтому строительство решили начать в 9 июля 1357 года в 5:31 утра. Мост продолжали строить до 1402 года. Благодаря ему Прага повысила свой престиж и стала значимой остановкой на европейских торговых путях.

В народе мост долго называли «Каменным» и «Пражским». Только в 1870 году за ним закрепилось новое название с легкой подачи писателя Йозефа Рудла.



Вид на Карлов мост, фото positivetravel.ru

Единственный мост с молоком, творогом, вином и яйцами

Популярная легенда гласит, что Карлов мост получился настолько крепким потому, что в соединяющий камни раствор добавили яйца, вино и молоко. В Праге этих продуктов было мало, поэтому собирали их по всему чешскому королевству. С этим сбором связано много смешных преданий. Например, жители Велвар так боялись, что яйца разобьются в дороге, что решили их предварительно сварить. А жители города Угношть прислали не только молоко, но даже сыр и творог. Так Карлов мост стал единственным мостом в мире, в строительстве которого использовали камни, яйца, молоко, сыр, творог и вино.



Мох, обнаруженный на Карловом мосту. www.muzeumkarlovamostu.cz

Новые загадки Карлова моста

Карлов мост продолжает удивлять людей и сейчас. Например, недавно открылась новая тайна: когда аквалангисты исследовали под водой девятую основу моста, то нашли между мельничными камнями и основанием из гравия новый слой. Он состоял из сжатого мха, который не растет под водой. Находка подтвердила, что еще в XIV веке этот мох собрали в пихтовом лесу и специально уложили между гравием и мельничными камнями. Возможно, мох служил для того, чтобы распределить вес моста. Также его могли использовать как набивочную массу для заполнения щелей или вложить в мост в магических целях.



Карлов мост разрушен наводнением 1890 года, starapraha.cz

Разрушения Карлова моста

В первоначальном виде Карлов мост сохранился только до 1648 года, когда в Прагу пришли шведы. Мост был линией обороны города, поэтому его частично разрушили в боях. Следующее катастрофическое разрушение произошло при наводнении 1890 года. Это была ужасная катастрофа, которая глубоко затронула сердца пражан. Восстанавливали мост мастера из Будапешта, хотя многие чехи считали возмутительным то, что строительство поручили иностранцам. Их возмущение проигнорировали, и мост был в краткое время восстановлен. В ХХ веке (1966-75 гг.) Карлов мост прошел еще один капитальный ремонт.

Карлов мост: интересные факты

1. Из всех 30 скульптур на Карловом мосту только статуя Яна Непомуцкого вылита из бронзы, а статуя святого Филиппа Бенитиуса сделана из мрамора. Остальные скульптуры были созданы из камня.



Статуя св. Яна Непомуцкого, Карлов мост в Праге.

2. Дольше всех на мосту находится статуя святого Яна Непомуцкого (с 1683 года). Она расположена между 9 и 10 опорами. По легенде, Яна сбросили с моста за то, что он против воли короля Вацлава IV назначил нового аббата или отказался раскрыть тайну исповеди его жены. На месте, где сбросили святого, укрепили доску с металлическим крестом и пятью звездами. Ее можно увидеть по правой стороне моста у 8 опоры на перилах.

3. Почему Ян Непомуцкий всегда изображается с пятью звездами? Это тоже объясняется легендой. Когда его утопили в реке, над водой появилось пять звезд. Их отражение помогло найти тело.



Место, где сбросили с моста св. Яна Непомуцкого. Карлов мост в Праге

4. В конце XIX века по Карлову мосту ездил трамвай, запряженный лошадьми. Пражане называли его конкой. Конка была очень популярна в Чехии. В 1883 году в Праге торжественно открыли трассу трамвая, которая вела от Национального театра до площади Крестоносцев и через Карлов мост к Малостранской площади. Это были первые в истории Чехии трамвайные пути. К ХХ веку конку заменил электрический трамвай. В 1908 году трамвайное движение по Карлову мосту окончательно запретили из опасений, что тяжелые трамваи разрушат его. Машины ездили по мосту до 1965 года.



Карлов мост, конка. фото milujuprahu.cz

5. Одно из поверий гласит, что если дотронуться рукой до любой скульптуры на Карловом мосту и загадать желание, оно сбудется. Если влюбленные загадают желание и поцелуются на мосту, оно тоже исполнится.



Карлов мост, поцелуй. фото Jakutsevich.ru

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook