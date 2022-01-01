Что нужно обязательно попробовать в ресторанах Праги: пять оригинальных блюд чешской кухни

Чешская кухня развивалась под влиянием немецкой и венгерской кухонь, поэтому в них довольно много общего. Традиционные чешские блюда, в отличие от средиземноморских яств, более тяжелые и жирные. В них преобладают животные жиры, мясо и мука. Но в настоящее время ситуация постепенно меняется, все больше начинают проявляться тренды здорового питания.

В Праге, как и во всей Чешской Республике, есть много старочешских ресторанов, в меню которых преобладают блюда из печеного и жаренного на гриле мяса, супы в хлебных буханках и др. Чешские повара используют, как правило, свинину, говядину, птицу и кролика. Из рыбы готовят, прежде всего, карпа, блюда из которого традиционно подаются на рождество. Менее популярны форель, угорь и судак. В качестве гарнира распространена капуста в разных видах, грибы, картофель и другие овощи.

Важной составляющей чешской кухни стали всевозможные супы, кнедлики с соусами, закуски из грибов, сыров и яиц и множество печеных сладких изделий из теста.

Среди всего этого разнообразия сложно остановиться на чем-то одном. Часто туристам приходится долго ломать голову, чтобы выбрать в меню традиционные блюда для пробы. Поэтому мы составили небольшой хит-парад пяти самых оригинальных чешских блюд, которые вы можете заказать в ресторане или даже попытаться приготовить самостоятельно.

1. Говяжий татарак (Hovězí tatarák)

Нужно сразу предупредить, что эту закуску стоит пробовать только тем, у кого нет никаких проблем с желудком. Традиционный чешский татарак готовится из сырой перемолотой говядины. К мясу подается мелко нарезанный лук, чеснок, горчица, приправы, кетчуп и поджаренный хлеб. На мясной горке будет красоваться сырой желток. Прежде, чем съесть блюдо, нужно тщательно перемешать все ингредиенты. Получившуюся массу можно намазывать на поджаренный хлеб. Запивать татарак нужно чешским пивом.

2. Жареный сыр, смажак (Smažený sýr, smažak)

Одно из самых популярных чешских блюд – жареный сыр «Гермелин». Это особый вид сыра в белой плесени, который произошел от французского Камамбера. Кружок сыра обваливают в муке, приправах и панировке и обжаривают в масле с двух сторон. Внутри сыра может быть бекон. В качестве гарнира подаются свежие овощи, картофель фри или клюква. Также распространен маринованный Гермелин, который считается в Чехии одной из самых популярных закусок к пиву.

3. Кнедлики (Knedlíky)

Кнедлики представляют собой вареную закуску из теста. Состав теста в разных рецептах может значительно отличаться. В кнедлики могут добавлять всевозможные начинки. Такие шарики из теста варятся в подсоленной воде или на пару. Их подают с соусом, гуляшом или в качестве гарнира к мясу. В Чехии существует много видов кнедликов: картофельные, мучные, с фруктовой или мясной начинкойи т.п.

4. Печеное свиное колено (Pečené vepřové koleno)

Запеченное свиное колено готовится в сложном соусе с множеством приправ, по некоторым рецептам – в пиве или вине. По традиционному рецепту оно должно мариноваться в чесноке от нескольких часов до целых суток, после чего колено вместе с отваром кипятится около полутора часов до размягчения. Затем его отправляют в духовку и запекают в течение получаса. Подают печеное свиное колено вместе с соусами. Получается оригинальная закуска к пиву

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5. Чесночный суп, чеснечка (Česnečka)

Чесночный суп не только вкусный, но и полезный. Чехи утверждают, что он может поднять на ноги даже во время простуды. В состав супа входит жареный лук и чеснок, картофель и приправы (как правило, майоран), иногда ветчина. В готовую «чеснечку» добавляют тертый сыр и сухарики

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