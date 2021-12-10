Рождественские чешские сладости: любимые рецепты

Приближается католическое Рождество, а вместе с ним и время приготовления традиционных праздничных сладостей. В Чехии их начинают запекать еще с конца ноября и продолжают вплоть до самого праздника. Сложно найти такого человека, которому бы не нравилось ароматное чешское рождественское печенье, ванильные рогалики или шоколадные пряники. Выбор вкусностей действительно богат.

Однако приятно не только попробовать разные виды чешских угощений к Рождеству, но и попытаться самостоятельно что-нибудь испечь. Конечно, перед приготовлением вам придется выбрать из великого множества предложений самые лучшие рецепты. Восхитительный десерт – обязательная составляющая рождественского меню, в которое, кроме печенья, входят такие блюда, как картофельный салат, запеченный карп и многое другое.



Рецепты чешских рождественских сладостей

Традиционных чешских рецептов приготовления сладостей к Рождеству очень много. Мы предложим вам самые популярные из них.





Фото: Рождественский штоллен (ggpht.com)



Vánoční štola / Рождественский штоллен

Рождественский творожный штоллен – очень популярная сладость, которую пекут к празднику. Она представляет собой крупный кекс с большим количеством изюма, орешков и цукатов.

Ингредиенты:

500 г муки

150 г сахара

1 пакетик разрыхлителя для теста

ванильный сахар

250 г творога

150 г сливочного масла

2 яйца

60 г цукатов

60 г изюма, размоченного в 40 мл рома

60 г миндаля или лесных орехов

Цедра с ¼ лимона

Растопленное масло для смазывания (около 150 г)

Сахарная пудра.

Если вы хотите приготовить большой штоллен, то вам понадобится в 2 раза больше всех ингредиентов.

Способ приготовления:

Сначала смешайте просеянную муку с сахаром, ванилином и разрыхлителем. Добавьте к смеси творог, размягченное масло, яйца, замоченный в роме изюм, измельченные орешки, цукаты и натертую цедру лимона.

Хорошо разомните тесто и придайте ему продолговатую форму. Можно разделить тесто на два куска и сделать два небольших штоллена. Положите тесто на противень, покрытый фольгой или специальной бумагой, смажьте штоллен маслом и запекайте примерно 45-50 минут при температуре 180°C. Во время запекания нужно 4 раза обильно смазать штоллен маслом. Готовый штоллен достаньте из духовки и снова смажьте топленым маслом, посыпьте сахарной пудрой. По возможности оставьте сладость отлежаться до следующего дня.



Фото: Ванильные рогалики (sladkevanoce.cz)



Vanilkové rohlíčky / Ванильные рогалики

Ванильный рогалики – еще один классический чешский рецепт, без которого уже сложно представить католическое Рождество. Готовятся рогалики очень просто.

Ингредиенты:

180 г муки

60 г молотых грецких орехов или миндаля

щепотка корицы

60 г сахарной пудры

140 г сливочного масла

1 желток

2 пакетика с ванильным сахаром

100 г сахарной пудры для посыпки

Способ приготовления:

Оставьте масло на два часа в комнатной температуре, затем разрежьте его на небольшие кусочки, перемешайте с сахаром и желтком, добавьте молотые орехи, полпакетика ванильного сахара, корицу и муку. Сделайте однородное тесто, оберните его фольгой и поставьте на 2 часа в холодильник.

После этого сделайте из теста рогалики и положите их на противень, предварительно смазанный маслом или покрытый специальной бумагой для запекания. Выпекайте рогалики на температуре 180° C, пока они не подрумянятся. Еще теплыми посыпьте их сахарной пудрой, смешанной с ванилью. Рогалики можно хранить в холоде как минимум две недели.

Неразлучный чешский тандем: рождественский карп и картофельный салат





Фото: Кокосовое печенье (rajce.idnes.cz)



Kokosové cukroví / Кокосовое печенье

Одна из любимых чешских рождественских сладостей – вкуснейшее кокосовое печенье.

Ингредиенты:

200 г муки

200 г масла

80 г сахарной пудры

200 г кокосовой стружки

1 яйцо

повидло

шоколад для растопки.

Способ приготовления:

Смешайте просеянную муку с сахаром и кокосом. Добавьте яйцо и размягченное, порезанное на кусочки масло. Разомните тесто, сделайте из него печенье любой формы. Можно сделать его в форме продолговатых батончиков. Положить тесто на противень, покрытый бумагой для запекания. Печь сладость нужно на температуре 180°C около 10 минут. Половинки охлажденного печенья соедините между собой повидлом и с одной стороны обмакните в растопленный шоколад. Оставьте печенье полежать неделю.