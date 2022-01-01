Готовим любимую чешскую закуску – маринованный сыр гермелин

Если вам знакома чешская кухня, то вы наверняка должны знать знаменитый чешский сыр гермелин с белой плесенью на поверхности.
Предшественником гермелина считается известный во всем мире французский сыр камамбер. Он имеет круглую форму в виде шайбы, а основной его особенностью можно назвать покрытие из благородной плесени. Внутренность сыра постоянно меняется и продолжает зреть, поэтому лучше съедать его как можно быстрее. Хотя некоторые гурманы предпочитают более зрелый гермелин и специально подольше хранят его в холодильнике при температуре 4 – 8 градусов. При созревании сыр размягчается и становится более пикантным.
Фото: ittp-tefl-prague-tesol.blogspot.cz/
Гермелин станет прекрасной закуской к молодому красному или белому вину. Сыр подают вместе со свежим хлебом и виноградом. Маринованный или жареный гермелин будет отличной закуской к пиву.
Какую марку гермелина лучше покупать?
В Чехии гермелин изготавливают два молочных завода под разными коммерческими названиями. Самую богатую историю имеет гермелин «Король сыров» (Král sýrů), который изготавливают с 1924 года. Качественный гермелин производит Полтавский молочный завод под названием «Седлчанский гермелин» (Sedlčanský Hermelín), более известный как «Пепа» (Pepa).
Маринованный гермелин: готовим сами
Маринованный гермелин можно попробовать практически в каждом чешском пивном баре. Эта пикантная закуска прекрасно оттеняет вкус пива и сама по себе обладает оригинальным вкусом. Если вы уже полюбили это блюдо или хотите приготовить что-то новое, то можно замариновать гермелин самостоятельно. Тем более, это совсем не сложно. Используя следующие рецепты, вы с легкостью справитесь с этим делом. Предлагаем вашему вниманию классический и оригинальный рецепты маринованного гермелина.
Маринованный гермелин: классический рецепт
Ингредиенты:
3 кружка гермелина;
3 острых перца;
5 лавровых листов;
2 луковицы;
4 зубка чеснока;
Несколько горошков душистого перца;
Оливковое (или подсолнечное) масло.
Способ приготовления классического маринованного гермелина
Разрежьте каждый кружочек гермелина на две половины (можно порезать его на кусочки или треугольники). Складывайте сыр в банку вместе с нарезанным колечками луком, мелко порезанным чесноком, жгучим перцем, лавровым листом и душистым перцем. Если вы разрезали гермелин на две части, то внутреннюю сторону кусочков можно промазать чесноком и снова соединить. В заключение залейте банку маслом так, чтобы весь сыр был под ним скрыт. Затем закройте емкость и оставьте на 3 – 7 дней до готовности.
Фото: spektrumzdravi.cz/
Маринованный гермелин с травами и оливками
Ингредиенты:
3 кружка гермелина;
4 зубка чеснока;
Сладкая или белая паприка (по вкусу);
Острый перец;
Сладкий болгарский перец любого цвета;
Маслины;
2 луковицы;
5 лавровых листов;
Можжевельник, розмарин, тимьян (или другая смесь);
Масло для заливания (подсолнечное или, лучше, оливковое).
Способ приготовления:
Продавите чеснок и смешайте его с красным и белым перцем (количество по вкусу). Разрежьте гермелин на две части, смажьте его с внутренней стороны чесноком и паприкой. Вложите в него колечки лука и половинки маслин. Положите все в банку, добавьте лук, жгучий и сладкий перец, маслины и остальные приправы. Залейте маслом ингредиенты, закройте банку и оставьте на 3-7 дней для маринования.
Приятного аппетита!