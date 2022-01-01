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Готовим любимую чешскую закуску – маринованный сыр гермелин

Готовим любимую чешскую закуску – маринованный сыр гермелин

Партнер рубрики:
Влада Mаршева
07 июня
19:15
31409

Готовим любимую чешскую закуску – маринованный сыр гермелин

Если вам знакома чешская кухня, то вы наверняка должны знать знаменитый чешский сыр гермелин с белой плесенью на поверхности.

Предшественником гермелина считается известный во всем мире французский сыр камамбер.  Он имеет круглую форму в виде шайбы, а основной его особенностью можно назвать покрытие из благородной плесени. Внутренность сыра постоянно меняется и продолжает зреть, поэтому лучше съедать его как можно быстрее. Хотя некоторые гурманы предпочитают более зрелый гермелин и специально подольше хранят его в холодильнике при температуре 4 – 8 градусов. При созревании сыр размягчается и становится более пикантным.


 Фото: ittp-tefl-prague-tesol.blogspot.cz/

Гермелин станет прекрасной закуской к молодому красному или белому вину. Сыр подают вместе со свежим хлебом и виноградом. Маринованный или жареный гермелин будет отличной закуской к пиву.

Какую марку гермелина лучше покупать?

В Чехии гермелин изготавливают два молочных завода под разными коммерческими названиями. Самую богатую историю имеет гермелин «Король сыров» (Král sýrů), который изготавливают с 1924 года. Качественный гермелин производит Полтавский молочный завод под названием «Седлчанский гермелин» (Sedlčanský Hermelín), более известный как «Пепа» (Pepa).

Маринованный гермелин: готовим сами

Маринованный гермелин можно попробовать практически в каждом чешском пивном баре. Эта пикантная закуска прекрасно оттеняет вкус пива и сама по себе обладает оригинальным вкусом. Если вы уже полюбили это блюдо или хотите приготовить что-то новое, то можно замариновать гермелин самостоятельно. Тем более, это совсем не сложно. Используя следующие рецепты, вы с легкостью справитесь с этим делом. Предлагаем вашему вниманию классический и оригинальный рецепты маринованного гермелина.

 

Маринованный гермелин: классический рецепт

Ингредиенты:

3 кружка гермелина;

3 острых перца;

5 лавровых листов;

2 луковицы;

4 зубка чеснока;

Несколько горошков душистого перца;

Оливковое (или подсолнечное) масло.

Способ приготовления классического маринованного гермелина

Разрежьте каждый кружочек гермелина на две половины (можно порезать его на кусочки или треугольники). Складывайте сыр в банку вместе с нарезанным колечками луком, мелко порезанным чесноком, жгучим перцем, лавровым листом и душистым перцем. Если вы разрезали гермелин на две части, то внутреннюю сторону кусочков можно промазать чесноком и снова соединить. В заключение залейте банку маслом так, чтобы весь сыр был под ним скрыт. Затем закройте емкость и оставьте на 3 – 7 дней до готовности.


 Фото: spektrumzdravi.cz/
 

Маринованный гермелин с травами и оливками

Ингредиенты:

3 кружка гермелина;

4 зубка чеснока;

Сладкая или белая паприка (по вкусу);

Острый перец;

Сладкий болгарский перец любого цвета;

Маслины;

2 луковицы;

5 лавровых листов;

Можжевельник, розмарин, тимьян (или другая смесь);

Масло для заливания (подсолнечное или, лучше, оливковое).

 

Способ приготовления:

Продавите чеснок и смешайте его с красным и белым перцем (количество по вкусу). Разрежьте гермелин на две части, смажьте его с внутренней стороны чесноком и паприкой. Вложите в него колечки лука и половинки маслин. Положите все в банку, добавьте лук, жгучий и сладкий перец, маслины и остальные приправы. Залейте маслом ингредиенты, закройте банку и оставьте на 3-7 дней для маринования.

Приятного аппетита!

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