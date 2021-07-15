Топ-5 кофеен Праги: Старый и Новый город

Продолжаем экскурсию по пражским кофейням. Мы подготовили очередной ТОП-5. На этот раз поговорим о популярных (и не очень) местах в самом центре чешской столицы — в районах Старе и Нове Место. Критерии не изменились — качественный кофе, приемлемые цены и приятная атмосфера. Записывайте адреса!

1. Chocafé

@chocafeprague

Это кафе выделяется на фоне остальных хотя бы потому, что делает ставку не на кофе, а на горячий шоколад. Если эспрессо кажется вам слишком горьким/кислым/невкусным, а чай — недостаточно насыщенным напитком, остановитесь на шоколаде. В Chocafé подают бельгийский.

Здесь можно заказать фондю: 55%-ый шоколад, разогретый до температуры 40 градусов, подается с фруктами, йогуртом, орехами или взбитыми сливками. В меню есть и напитки из натурального шоколада — можно выбрать из нескольких вариантов от белого (30% какао) до экстра горького (82%). Кроме бельгийского шоколада, кафе предлагает вафли, сэндвичи и домашние десерты.

Это место уже давно облюбовали туристы, поэтому цены чуть выше среднего. Маленькая порция шоколадного фондю с фруктами и взбитыми сливками обойдется вам в 92 кроны, а чашечка капучино (обычный кофе здесь тоже есть) — в 58 крон. Заглянуть сюда точно стоит, особенно если вы еще ни разу в жизни не пробовали шоколадное фондю. Обычный кофе-брейк может превратиться в интересное событие!

Spálená 8/80, Praha 1 • Понедельник – пятница: 10:00-18:00

2. Kavárna Cukrárna Elvíra

@kavarnaelvira

С этой кофейней связана замечательная и добрая история. В самое непростое время, когда в Чехию только пришел коронавирус, владельцы кондитерской приняли решение поддержать медработников, которые помогают стране в борьбе с пандемией. Еженедельно “Elvíra” доставляла в ковидные отделения больше сотни десертов для врачей. Владельцы кофейни продолжают свое доброе дело и угощают сладостями ребят из детских домов и пожилых людей в домах престарелых.

Кстати, о сладостях. Все торты и пирожные здесь делаются вручную. Назвать эти десерты “домашними” язык не поворачивается — изысканные сладости готовят профессиональные кондитеры. Кроме французских лимонных тартов и карамельных пирожных “Шу”, в кофейне есть муссовые торты, чизкейки, тирамису, баннофи пай и суфле “Птичье молоко”… Не получится перечислить всё, но ассортимент впечатляет. Если не верите нам на слово, загляните на сайт и попробуйте сами — десерты можно заказать с доставкой на дом. Отдельно стоит отметить кофе — ароматный и насыщенный. В “Эльвире” готовят спешелти от Dos Mundos и Miners.

В общем, это место мы рекомендуем сладкоежкам. Сюда стоит заглянуть как на завтрак (попробуйте круассан с козьим сыром и клубничным джемом), так и на вечерний коктейль — розовое вино и торт “Фрезье” созданы друг для друга. Из необычных позиций в меню — джин-тоник с лавандой и графины апероля или мохито для большой компании.

Кондитерская “Elvíra” в Facebook

Zelená 744/4, Praha 6 • Понедельник – воскресенье: 9:00-19:00

Kozí 13, Praha 1 • Понедельник – воскресенье: 9:00-21:00

Francouzská 761/21 Praha 2 • Понедельник – пятница: 7:30-19:00 • Суббота – воскресенье: 9:00-19:00

3. SmetanaQ Café & Bistro

@smetanaq_cafe

SmetanaQ Café & Bistro расположилось прямо на Smetanovo nábřeží, недалеко от Национального театра. Здесь часто собираются студенты и художники. Весь дом — арт-пространство, где на последнем этаже разместилась галерея, а на первом — студии и шоу-рум чешских дизайнеров.

Если прогуливаетесь неподалеку, обязательно загляните и постарайтесь занять столик на улице — с “заградки” открывается вид на Влтаву и Пражский град. Ежедневно в кофейне выпекают пироги и хлеб, готовят десерты, сэндвичи, салаты и супы. В меню есть варианты для веганов и вегетарианцев. Вечером здесь тоже можно выпить бокал вина и съесть вафлю с маскарпоне и клубникой. Кофейные зерна покупают в обжарочном цехе Doubleshot, предложение постоянно обновляется — ценителям ароматного напитка есть из чего выбрать.

Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1 • Понедельник – воскресенье: 9:00-21:00

4. Coffee&Waffles

@coffeeandwafflescz

Если вы любите завтракать в любое время суток, вам точно понравится Coffee&Waffles. Девиз заведения — ALL DAY BREAKFAST. Мне довелось побывать здесь в одно воскресное утро, когда на улице было еще пусто, но солнце уже приятно грело. Книга, летний ветер, звуки просыпающегося города, черный кофе и вафля с лососем и яйцом пашот — так выглядит мой идеальный завтрак. Вместо книги можно взять с собой друга, тогда получится разделить с ним что-нибудь сладкое из меню, например, вафлю с орео и карамелью (там как раз две половинки). Кофе ничем не удивил, но здесь скорее о вафлях... Выбор большой, завтраки сытные и фотогеничные!

Valentinská 1061/6, Praha 1 • Понедельник – воскресенье: 8:00-20:00

5. HENRI espresso bar

@henriespresso.bar

Прямо напротив Masarykovo nádraží находится кофейня, точнее, эспрессо-бар Henri, в котором также можно купить кофе из одноименного чешского обжарочного цеха. Он был основан еще в 1991 году в Оломоуце. Пражский эспрессо-бар — один из филиалов. С самого начала своей работы это место сосредоточилось на качестве кофе, которое приезжает сюда в основном с плантаций в Центральной и Южной Америке, Индии и Индонезии. В Henri создают кофейные смеси по собственным рецептам — это может быть смесь арабики и робусты в соотношении 80/20, смеси 100%-ой арабики или кофе одного вида.

Как и полагается настоящему эспрессо-бару, Henri не предлагает много разнообразных блюд или напитков — сюда стоит зайти на чашечку эспрессо и домашний торт. В кофемолке здесь всегда два вида кофе: знаменитая Бразилия и что-нибудь из смесей.

Havlíčkova 1030/1, Praha 1 • Понедельник – Пятница: 7:30-19:00