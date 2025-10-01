Цены на картофель и яблоки в Чехии: дешевые клубни уже сегодня, яблоки подешевеют через несколько недель

По данным аналитиков Kupi.cz, поздний картофель в этом году продается почти на пятую часть дешевле, чем в прошлом. Средняя цена составляет 19,50 крон за килограмм. В акциях разница заметнее — килограмм можно купить в среднем за 8,60 крон, что на треть дешевле, чем год назад. В некоторых предложениях стоимость опускалась ниже 7 крон за килограмм, что является самым низким уровнем с 2022 года.









Главная причина — хороший урожай картофеля как в прошлом, так и в этом году. По словам экономиста Томаша Майера из Чешского сельскохозяйственного университета в Праге, после начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года картофель подорожал. «Чешские фермеры увеличили его посевы, и сегодня у нас избыточное предложение», — пояснил он.

Чехия обеспечивает себя картофелем на 60–70%. Остальное импортируется, в основном из Германии, Франции, Нидерландов и других стран. Помимо урожая текущего года, на снижение цен влияют также импортные клубни прошлого урожая, отметила пресс-секретарь Аграрной палаты Барбора Панкова.





Яблоки пока дорогие, но подешевеют

Яблоки сорта Gala подорожали на 9% по сравнению с прошлым годом — до почти 46 крон за килограмм. В акциях рост ещё более заметен: цена поднялась на 16% — до 28,4 крон.









Дешёвые яблоки появятся в магазинах через несколько недель, когда начнётся сбор нового урожая. Экономисты напоминают, что до этого продавались в основном запасы прошлого года, пострадавшие от весенних заморозков. По прогнозам, урожай 2025 года составит около 116 000 тонн, что на 16% больше пятилетнего среднего уровня, и может оказаться втрое выше прошлогоднего.





Большой урожай ожидается также у груш — возможно, второй по величине за последние десять лет. Сбор начнётся в ближайшие недели, пока в магазинах преобладала импортная продукция, из-за чего цены оставались высокими.

Зелёные груши уже подешевели — в среднем 60 крон за килограмм, на 10% меньше, чем в прошлом году. В акционных предложениях килограмм стоит около 25 крон, что на четверть ниже прошлогоднего уровня. Цена жёлтого репчатого лука осталась примерно на уровне прошлого года: 28 крон за килограмм, в акции — на 17 крон дешевле.