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10 лучших экскурсий по Европе из Праги в 2019 году

10 лучших экскурсий по Европе из Праги в 2019 году

Maria Rogatneva 67 0
Хотите сэкономить время и деньги, не плутать бесцельно по незнакомому городу и к тому же не только увидеть новые памятники и локации, но и узнать о них правдивые и интересные факты? Вам в помощь – туристическая компания "МегаТур", которая вас отвезет на лучшие экскурсии по Европе из Праги в 2019 году.
10 лучших экскурсий по Европе из Праги в 2019 году

1. Саксонская Швейцария

Близко, бюджетно, достаточно одного дня. Ведь как можно проигнорировать и не увидеть своими глазами этот эксклюзивный природный оазис с уникальными скальными формированиями, которые образовались благодаря тому, что когда-то очень очень давно там было море. Каждый понедельник, четверг и пятницу вместе с "МегаТуром" вы можете отправиться на границу Чехии и Германии в неповторимый заповедник, занимающий более 36 тыс. гектаров. Вас ждут прекрасная прогулка, масса интересных историй и чудесные фотографии на память. Продолжительность: 10 часов.

Стоимость: 32/30 евро (детский билет).

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2. Дрезден

Чтобы познакомиться с Дрезденом, столицей Саксонии и одним из главных исторических, экономических и культурных центров Германии, вам будет достаточно одного дня. Потому что вы отправитесь туда с "МегаТуром", а уж поверьте: их гиды – настоящие профессионалы. Разумеется, вас ждет "классика": Сикстинская Мадонна, Брюльская терраса и Коронные ворота, но это только маленькая часть того, что входит в экскурсию. Дрезден находится всего в 40 км от границы Чехии, и поездка туда – одна из самых популярных экскурсий из Праги в Германию. Отправиться в поездку можно в любой день, кроме понедельника и воскресенья.

Продолжительность: 10,5 часа.

Стоимость: 32/30 евро (детский билет).

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3. Ротенбург-на-Таубере

По понедельникам гиды компании "МегаТур" готовы подарить вам настоящую средневековую сказку, причем почти даром. Вы окажетесь в небольшом баварском городке, исторический центр которого отделен крепостной стеной длиною 3 км. Все сохранилось практически в первозданном виде, хотя город основан в 970 году. Только представьте, данная экскурсия – настоящее путшествие во времени. 

Продолжительность: 14 часов.

Стоимость: 60/55 евро (детский билет).

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4. Вена

Вена, как и Прага, один из самых красивых столиц Европы. Хотя бы однажды стоит увидеть этот сказочный город, как будто специально построенный для съемок художественного фильма. Из архитектурных стилей здесь преобладает готика, что дарит Вене неповторимый шарм. Компания "МегаТур" в любой день недели, кроме вторника и пятницы, за несколько часов познакомит вас с удивительным городом, где творили Бах, Моцарт и Штраус. Невероятно, не правда ли?

Продолжительность: 14 часов.

Стоимость: 47/45 евро (детский билет).

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5. Париж

А как насчет романтики? По вторникам и пятницам с компанией "МегаТур" вы можете отправиться в самый романтичный город Европы – Париж. Да что говорить, он еще и законодатель моды во всем мире. Прогуляться по Монмартру, поесть круассанов, найти самый необычный ракукрс для фото на фоне Эйфелевой башни и многое многое другое – все это вам подарит трехдневная экскурсия из Праги в столицу Франции. В стоимость входит проживание в отеле, завтрак включен.

Продолжительность: три дня.

Стоимость: 149 евро.

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6. Швейцария

Хотите сами посмотреть на страну, где по общепринятым меркам один из самых высоких уровней жизни? Тогда бронируйте двухдневную экскурсию с "МегаТуром" из Праги в Швейцарию. Это маленькое государство одно из самых древних в Европе. 60% территории занимают прекрасные альпийские горы. Настоящая сказка! В качестве бонуса в стоимость поездки включены отель и завтрак.

Продолжительность: два дня.

Стоимость: 162 евро.

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7. Мюнхен и замки

Третий по величине немецкий город, Мюнхен, не только исторический, экономический, но и развитый культурный центр. По популярности среди туристов разных стран он занимает второе место в Германии (на первом, конечно же, Берлин, о котором мы вам расскажем чуточку позже). Итак, в Мюнхене очень уютно и гостеприимно, мы проверяли. А еще можно увидеть невероятной красоты замки, даже после Чехии, уж поверьте нам. Поездки компания "МегаТур" организует каждую субботу, в цене отель и завтрак.

Продолжительность: два дня.

Стоимость: 119 /112 евро (детский билет).

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8. Будапешт + Вена

Посетить сразу две столицы европейских стран за два дня, и совсем не "галопом по Европам", а размеренно и с расстоновкой можно только с компанией "МегаТур". Вас будет ждать знакомство с динамичным Будапештом и готической и монументальной Веной. Конечно же, только самое главное и основное, но для расширения кругозора и "галочки" – более чем достаточно. Не забудьте бросить монетку в Дунай – самую длинную реку Европейского союза. В стоимости экскурсии из Праги в Будапешт и Вену входят проживание и завтрак в отеле.

Продолжительность: два дня.

Стоимость: 114/114 евро (детский билет).

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9. Берлин

Каждый вторник и каждый четверг вы имеете возможность оказаться в столице Германии Берлине. Город с богатейшей историей, бункерами, необычными кладбищами и известными на весь мир техно-клубами – must have в списке каждого уважающего себя путешественника. Берлин большой, и без услуг профессионального гида вам потребуется дней пять, чтобы посмотреть все основные достопримечательности и почувствовать ритм немецкой столицы. Поэтому советуем долго не думать и заказать экскурсию в компании "МегаТур".

Продолжительность: 16 часов.

Стоимость: 62/60 евро (детский билет).

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10. Нюрнберг

Ну и еще один немецкий город, Нюрнберг, заслуживает отдельного внимания. Как миниумум потому, что именно там в 1945–1946 годах проходил один из самых известных исторических процессов – международный трибунал над главарями Третьего рейха. Здание трибунала вы сможете увидеть своими глазами, равно как и другие основные достопримечательности города, с которыми  за несколько часов вас познакомит "МегаТур". Обзорные экскурсии проводятся каждый вторник и субботу. 

Продолжительность: 14 часов.

Стоимость: 52/50 евро (детский билет).

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Темы
отдых путешествие экскурсии Туризм Прага Чехия Дрезден Германия Швейцария Франция Австрия
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