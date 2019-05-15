Семь причин играть в гольф

Чешская увлеченность спортом и активным отдыхом общеизвестна. Однако в связке «Чехия — выходные — спорт» на ум приходят скорее горные лыжи, ролики и велосипед, а гольф остается за кадром. О нем слышали, пожалуй, все, но от непосвященных ускользает суть игры. Автор статьи, которая увлеклась гольфом почти десять лет назад, развенчивает некоторые заблуждения вокруг этого замечательного занятия и приводит семь веских причин попробовать поиграть уже в грядущий уик-энд. Предупреждаем: есть риск незаметно превратиться в завсегдатая гольф-клуба.

Играть я начала в Чехии, после переезда из Москвы в Марианске-Лазне. Сначала увлекся муж, потом, поняв, что я не согласна на роль «гольфовой вдовы» (так называют женщин, чьи мужья пропадают на гольфе, а сами они не хотят или не умеют играть), тоже пошла учиться. Проучилась все лето и осенью все-таки получила «зеленую карту» — право играть на полях для гольфа. К нам присоединились оба сына, и не успели мы оглянуться, как вся семья стала зависимой от белого мячика.

«Ну и что это дает? Зачем тебе играть в гольф?» — часто спрашивают знакомые. В этой статье я решила назвать семь основных причин научиться играть, а заодно рассказать, что надо сделать, чтобы начать заниматься этим видом спорта.

1. Гольф — это красиво

Белые перчатки и сверкающие металлом начищенные клюшки, короткие юбочки и шорты, носки с помпонами. Что уж говорить о природе: это услада для глаз! Ландшафтные дизайнеры, проектирующие гольф-поля, вписывают их в местный пейзаж и создают уникальные творения. Живописные фонтаны, изумрудная трава, блестящий белый песок, вековые деревья, заботливо высаженные клумбы, искусственные пруды с рыбками — такая красота никого не оставит равнодушным, от всего этого вслед за отправленным в неизвестность мячиком улетает сердце. Знакомая, которая каждое лето приезжает отдыхать в Марианске-Лазне, но заняться гольфом так и не собралась, ежедневно приходит на террасу гольф-клуба пить кофе и наблюдать за игроками. «Божественно красиво! Они туда-сюда ходят, как рыбки в аквариуме!» — поделилась она впечатлениями.

2. Жизнь по справедливости

Гольф — это отдельный мир, в котором с 1744 года существуют свои правила. И эти правила должны соблюдать все: молодые и старые, бедные и богатые, красивые и обычные, знаменитые и не очень. И если в реальной жизни глупо искать справедливости, особенно если тебе перевалило за 40, то здесь ей самое место. Работает основное правило: если много тренируешься и играешь — достигаешь результата и выигрываешь. Обманывать нельзя: только новичок думает, что никто во время игры не заметит ложь при подсчете ударов. Также всем заметны любые нарушения правил, например перенос мяча на более удобное место или не отмеченный маркером мяч на грине. Гольф — это игра джентльменов, и, если вам в лицо не говорят, что вы «ошиблись» при подсчете ударов на второй лунке, это не значит, что никто ничего не заметил. Так как заниматься гольфом престижно, в игру пришло множество предпринимателей. Они привыкли диктовать миру свои правила и быстро достигать поставленных целей. Однако гольф, как мы уже выяснили, — мир другой, и мир справедливый. Здесь стираются социальные различия, на турнирах побеждают спортивный талант и трудолюбие, за деньги призы и спортивный результат не купишь. Поэтому нередко бизнесмены, скрипя зубами, аплодируют тщедушному 12-летнему юнцу, который с легкостью обыгрывает всех кого ни попадя.

3. Здоровый образ жизни

Нет ничего более полезного и более естественного, чем пешие прогулки на свежем воздухе. При игре в гольф вы за пять часов проходите примерно 12 километров. В гольф могут играть люди с любой физической подготовкой. Это один из наименее травматичных видов спорта, прекрасная разминка для суставов рук и ног за счет движения клюшкой. К тому же игра благоприятно влияет на состояние нервной системы. Недаром многие любители игры в гольф у нас в клубе так и говорят: «Я должен прочистить голову». Для того чтобы хорошо играть, вы должны максимально сконцентрироваться на игре и на мяче. Считать удары, метры, выбирать клюшку, соблюдать правила, следить за игрой игроков во флайте, улыбаться, поддерживать светскую беседу… И так пять часов подряд. Поверьте, после такой игры у вас будет совершенно «чистая голова», в которой не останется места тревогам и печалям. Спать после игры будете как убитый — проверено много раз на себе.

4.Гольф — это новые друзья

Игра в гольф дает возможность завести знакомых и друзей по всему свету. Например, в нашем гольф-клубе 600 членов. Это врачи, адвокаты, рестораторы, предприниматели. И все они могут стать вашими добрыми друзьями. Играя, вы за пять часов проживаете маленькую жизнь с партнерами во флайте. Вы делите друг с другом минуты славы, спада, кризиса и снова подъема. Вы вместе наблюдаете, кому больше всего везет во флайте, а кто сегодня волею судьбы (или гольфового бога) стал хроническим неудачником. Вы помогаете искать мяч партнерам, а они помогают вам, вы подбадриваете друг друга, когда кажется, что сил не хватит, чтобы пройти еще два шага, а впереди две самые ответственные последние лунки, и делитесь съестными припасами, водой, мячиками — прямо как на войне. Естественно, завязываются приятельские отношения. Все всё про всех знают, стараются помочь и поддержать друг друга.

5. Новые путешествия

Туризм — отдельное направление в индустрии гольфа. Как только вы начнете играть, вам захочется путешествовать по разным полям. Например, один мой знакомый успел поиграть на 1300 разных полях. Кто-то коллекционирует подставки под пиво, а кто-то — поля для игры. В первую очередь надо, конечно, посетить святыню всех гольфистов — Шотландию. Здесь понимаешь историю игры, то, как она зародилась, представляя себя пастухом с корявой палкой и кожаным мячом. Необыкновенное впечатление оставило гольф-поле в Броре. Игра между мирно пасущимися козами, овцами и коровами, рядом с морем и скалами дает ни с чем не сравнимое ощущение свободы, близости к природе и поглощения игрой. Побывать в Шотландии и не сыграть в Сент-Эндрюсе было бы непростительной ошибкой, но, к сожалению, после Дорнохского гольф-клуба, где всё кричит об истории гольфа, Сент-Эндрюс мне показался искусственным, напоминающим Диснейленд. Когда Шотландия для вас пройденный этап, впереди ждут две гольфовые Мекки. Это турецкий Белек (туда ездят все гольфисты в зимнее время года) и штат Флорида. Потом Испания, Португалия, Италия, Марокко, Канада… Гольфовых полей огромное количество, главное, чтобы подобралась хорошая компания и вам повезло с погодой.

6. Незабываемый вкус обеда

Не секрет, что на полях для гольфа находятся лучшие рестораны с прекрасной легкой едой. Это действительно гастрономическое наслаждение — побывать в историческом здании клуба, выпить бокал холодного белого вина или пива после партии и заказать себе заслуженный обед. Я много путешествовала и играла по всему миру. Совершенно незабываемый завтрак (салат, бургер) нам предложили в Королевском гольф-клубе в Монреале (Канада) на белоснежной террасе в колониальном стиле. Также запомнились мясо по-татарски и венские сосиски в гольф-клубе Fontana в Вене, волшебный коктейль из креветок в гольф-клубе Grand Cypress Noth во Флориде (США), самый свежий сыр буррата в гольф-клубе Montgomery в Белеке (Турция), вкуснейший салат из помидоров с луком и оливковым маслом в гольф-клуб Don Pedro Pinnhal (Португалия), чудесная немецкая выпечка в гольф-клубе Schwanchof (Германия). Перечислять можно до бесконечности, лучше один раз все это попробовать, чем слушать восторженные рассказы бывалых.

7. Спорт объединяет семью

Ну скажите, каким образом вы бы заставили любимых чад пробыть целый день на воздухе, в безопасном месте, обучаясь этикету поведения, основам математики, геометрии, физики, английского языка, занимаясь нетравматичным спортом, да еще и беседуя с приличными людьми? Да, именно эти преимущества гольф дает нашим детям. Научив их играть, вы сможете проводить вместе выходные, играя на то, кто дома моет посуду после ужина. Во всяком случае это наша любимая семейная игра. Только не ожидайте, что ваши спортивные успехи будут сильно радовать всех членов семьи: у нас на поле развязывается острая борьба и конкуренция за право поваляться вечером на диване, наблюдая, как другие складывают посуду в машину. Во время игры волей-неволей проявляется характер человека, ты видишь его подноготную. Я счастлива, что провела столько времени со своими детьми на гольфе, что ездила с ними на соревнования, турниры, болела за их успехи, переживала их поражения. И хотя сейчас они не берут клюшки в руки и говорят, что ненавидят гольф и я им испортила детство, я хорошо знаю, что придет час и в каком-то уголке мира они захотят «прочистить голову», возьмут клюшки и начнут играть.

Если вы хотите научиться играть в гольф, достаточно найти поле поблизости к дому, прийти или позвонить на ресепшен клуба и заказать свою первую тренировку. Хотя я советую пройти бесплатную консультацию по игре, членству в гольф-клубе, оборудованию, тренировкам, школе для детей в Королевском гольф-клубе Марианске-Лазне.



Елена Сорокина