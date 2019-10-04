В Праге тратят больше, чем в Нью-Йорке и Лондоне

Согласно исследованию Mastercard Global Destination Cities Index, Прага по итогам прошлого года заняла 28-е место в списке наиболее посещаемых городов мира. Что интереснее, туристы в день здесь тратят больше, чем, например, в британской столице.

Самые посещаемые города мира

В список Mastercard Global Destination Cities Index вошло 200 популярных у тристов городов в разных уголках планеты. Как и в 2017-м, первое место в рейтинге занял Бангкок с 22,78 млн зарубежных гостей, которые провели здесь хотя бы одну ночь. На втором месте Париж с 19,10 млн, замыкает тройку с минимальным отставанием Лондон — 19,09 млн туристов.

Эти города держатся в первой тройке уже десять лет, и на протяжении семи лет Бангкок является наиболее посещаемым — по крайней мере по версии Mastercard.

За последний год всем городам в первой десятке удалось привлечь больше гостей, чем раньше, кроме Лондона, продемонстрировавшего спад на 4%. Рост по итогам 2019 года ожидается от всех без исключения лидеров, от Токио — на целых 10,02%.

Прага в рейтинге Mastercard

6,67 млн туристов, которые посетили Прагу в 2018 году, позволили чешской столице занять 28-е место. В 2019-м ожидается прирост на 6,42%, до рекордного показателя в 7,1 млн. Среднее количество ночевок составило 2,4 (для сравнения, в Париже туристы в среднем останавливаются на 2,5 ночи, в Дубае — на 3,5 ночи, в Бангкоке — на 4,8, в Нью-Йорке — на 7,9, а в Анталии — на 14 ночей).

Среднестатистический турист в 2018 году потратил в Праге за сутки 162 доллара, то есть примерно 3800 крон. Это чуть больше, чем в Нью-Йорке и Лондоне (152 и 148 долларов соответственно), и в разы больше, чем в Анталии (44 доллара), но гораздо меньше, чем в Дубае (533 доллара).

Десять самых посещаемых городов мира в 2018 году

Число иностранных гостей в 2018 г. Ожидаемый прирост в 2019 г. (%) Число ночевок Средние траты в день ($) 1. Бангкок 22,78 млн 3,34 4,8 184 2. Париж 19,10 млн 2,24 2,5 296 3. Лондон 19,09 млн 3,47 5,8 148 4. Дубай 15,93 млн 1,68 3,5 553 5. Сингапур 14,67 млн 4,0 4,2 272 6. Куала-Лумпур 13,79 млн 9,87 5,7 142 7. Нью-Йорк 13,60 млн 2,94 7,9 152 8. Стамбул 13,40 млн 8,14 5,8 106 9. Токио 12,93 млн 10,02 5,4 196 10. Анталия 12,41 млн 8,14 14 44 … 28. Прага 6,67 млн 6,42 2,4 162

Источник: MasterCard