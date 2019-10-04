В Праге тратят больше, чем в Нью-Йорке и Лондоне

Самые посещаемые города мира
В список Mastercard Global Destination Cities Index вошло 200 популярных у тристов городов в разных уголках планеты. Как и в 2017-м, первое место в рейтинге занял Бангкок с 22,78 млн зарубежных гостей, которые провели здесь хотя бы одну ночь. На втором месте Париж с 19,10 млн, замыкает тройку с минимальным отставанием Лондон — 19,09 млн туристов.
Эти города держатся в первой тройке уже десять лет, и на протяжении семи лет Бангкок является наиболее посещаемым — по крайней мере по версии Mastercard.
За последний год всем городам в первой десятке удалось привлечь больше гостей, чем раньше, кроме Лондона, продемонстрировавшего спад на 4%. Рост по итогам 2019 года ожидается от всех без исключения лидеров, от Токио — на целых 10,02%.
Прага в рейтинге Mastercard
6,67 млн туристов, которые посетили Прагу в 2018 году, позволили чешской столице занять 28-е место. В 2019-м ожидается прирост на 6,42%, до рекордного показателя в 7,1 млн. Среднее количество ночевок составило 2,4 (для сравнения, в Париже туристы в среднем останавливаются на 2,5 ночи, в Дубае — на 3,5 ночи, в Бангкоке — на 4,8, в Нью-Йорке — на 7,9, а в Анталии — на 14 ночей).
Среднестатистический турист в 2018 году потратил в Праге за сутки 162 доллара, то есть примерно 3800 крон. Это чуть больше, чем в Нью-Йорке и Лондоне (152 и 148 долларов соответственно), и в разы больше, чем в Анталии (44 доллара), но гораздо меньше, чем в Дубае (533 доллара).
Десять самых посещаемых городов мира в 2018 году
|
|
Число иностранных гостей в 2018 г.
|
Ожидаемый прирост в 2019 г. (%)
|
Число ночевок
|
Средние траты в день ($)
|
1. Бангкок
|
22,78 млн
|
3,34
|
4,8
|
184
|
2. Париж
|
19,10 млн
|
2,24
|
2,5
|
296
|
3. Лондон
|
19,09 млн
|
3,47
|
5,8
|
148
|
4. Дубай
|
15,93 млн
|
1,68
|
3,5
|
553
|
5. Сингапур
|
14,67 млн
|
4,0
|
4,2
|
272
|
6. Куала-Лумпур
|
13,79 млн
|
9,87
|
5,7
|
142
|
7. Нью-Йорк
|
13,60 млн
|
2,94
|
7,9
|
152
|
8. Стамбул
|
13,40 млн
|
8,14
|
5,8
|
106
|
9. Токио
|
12,93 млн
|
10,02
|
5,4
|
196
|
10. Анталия
|
12,41 млн
|
8,14
|
14
|
44
|
… 28. Прага
|
6,67 млн
|
6,42
|
2,4
|
162
Источник: MasterCard