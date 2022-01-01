Четыре контактных зоопарка в Чехии, где можно погладить животных

Контактные зоопарки в Чехии, где некоторых животных можно потрогать и даже покормить.

Контактный уголок в Заездском зоопарке

Не только для детей, но и для взрослых есть открытый контактный уголок, где можно погладить овец, коз, морских свинок и кроликов в том числе. Зоопарк спроектирован как естественная среда обитания, поэтому загоны, вольеры и другие постройки сделаны из натуральных материалов. В течение всего года тут готовят разнообразные развлекательные и познавательные программы (кормление животних с гидом, экскурсии, конкурсы для детей, театральные постановки и другое).

►Сайт

Адрес: Zájezd 5, 273 43 Zájezd

Часы работы: 09:00 – 17:00

Цена:

— Взрослые 120 крон

— Дети, пенсионеры 75 крон

— Семья 2+3 350 крон

— Дети до трех лет + люди с ограниченным возможностями — бесплатно

— Парковка 40 крон/день

«Бабушкин дворик» в зоопарке Вышков

Большой достопримечательностью зоопарка является «Дворик нашей бабушки» — имитация фермы с возможностью контакта посетителей с животными. В зоопарке есть куры, кролики, сибирские кошки и другие животные.

►Сайт

Адрес: Cukrovarská 9, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

Часы работы: 09:00 - 18:00 (апрель-сентябрь)

Цена: октябрь-апрель: 80 крон (полная) / 50 крон (на октябрь-апрель)

Зоопарк Хлебы

Небольшой зоопарк ZOO Chleby u Nymburka также сделал ставку на семейную концепцию зоопарка. Большинство обитателей ручные, поэтому совершенно не боятся посетителей. Есть детский зоопарк, где дети знакомятся с голландскими карликовыми козами, овцами и другими милыми обитателями. Посетители также могут сфотографироваться на спине индийского буйвола или ламы-альпаки.

►Сайт

Адрес: Chleby 1, 289 31 Chleby

Часы работы: 09:00 - 18:00 (для сезона апрель-сентябрь)

Цена: полная 190 крон, сниженная 140 крон. Бесплатно для людей с ограниченными возможностями и сопровождающих.

Контактный уголок в Пльзеньском зоопарке.

Пльзеньский зоопарк привлекает посетителей своим контактным уголком на исторической ферме Люфтнерка, где дети могут погладить мелких пород коз, мини-свиней или мини-лошадей аппалуза прямо в вольере.

►Сайт

Адрес: Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň

Часы работы: 08:00 - 19:00 (для сезона апрель-октябрь)

Цена: 140 крон, сниженная —100 крон. Семейный входной билет: 450 крон.





Источники: idnes.cz,.kudyznudy.cz

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