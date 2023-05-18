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Природные водоемы Праги, где можно плавать и загорать

Природные водоемы Праги, где можно плавать и загорать

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
15 июня
18:40
13122
Четыре места, чтобы поплавать в окружении природы.

Природные водоемы Праги, где можно плавать и загорать

Водохранилище Hostivař

Водоем в живописном Гостиваржском лесопарке, образованный благодаря плотине. Гости могут взять в аренду лежаки и расслабиться, попивая коктейли, или провести время активно, например покататься на вейкбордах, поиграть в пляжный волейбол или заняться скалолазанием. Качество воды можно отслеживать на сайте. 

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: дети — 105 крон, взрослые — 150 крон на целый день

Адрес: K Jezeru 1, Praha 10

Подробная информация 

 

Divoká Šárka Džbán

Владельцы называют эту купальню самой спокойной в Праге. Плавать предлагается не в самом пруду, а в двух бассейнах неподалеку. Но и в открытом водоеме в Шарке тоже плавают люди, правда, пляж дикий, а купание происходит на свой страх и риск.

Для детей возле бассейна организован «лягушатник» глубиной до полуметра. Здесь также можно поиграть в волейбол, настольный теннис. Лежаки, зонты, кабинки для переодевания — за отдельную плату.

График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, в плохую погоду закрыто

Вход: 60 крон для детей, 150 крон для взрослых

Адрес: Divoká Šárka 8/2, Praha 6

Подробная информация 

 

Биотоп Radotín

В распоряжении посетителей два водоема, которые очищаются экологически чистым способом, без химикатов. На мелководье расположена детская площадка. Есть душ, туалет и кабинки для переодевания. Если у воды собирается слишком много народу, территорию закрывают для новых посетителей. Оценить текущую заполненность поможет онлайн-трансляция на сайте биотопа.

График работы: ежедневно с 7:00 до 20:00

Вход: в рабочий день 150 крон за день, возможна почасовая оплата

Адрес: K Lázním 9, Praha 5

Подробная информация 

 

Žluté lázně

Гости этого комплекса, где регулярно проходят концерты, вечеринки, спортивные занятия и состязания, могут искупаться прямо во Влтаве с видом на Вышеград. Также здесь есть детский бассейн, травяной и песчаный пляжи, корты для пляжного волейбола, столы для настольного тенниса, несколько баров и прокат плавсредств. 

График работы: ежедневно с 09:00 до 24:00

Вход: взрослые — 100 крон, дети до 15 лет — 50 крон

Адрес: Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4

Подробная информация 

 

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