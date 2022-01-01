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Чешские эксперты: «Обещали вид на море, а поселили в подвал». Что делать, если турагентство вас подвело?

Чешские эксперты: «Обещали вид на море, а поселили в подвал». Что делать, если турагентство вас подвело?

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anastasiia-kn
05 августа
11:56
252
Туристические агентства сообщают о рекордном спросе в этом году и об огромном интересе людей к турам. После двух лет вынужденного перерыва в работе из-за ковида наступил долгожданный бум. Однако некоторые отели продают больше мест, чем есть на самом деле. Таким образом, гости получают совсем не то, на что рассчитывали. Что делать в такой ситуации?

Чешские эксперты: «Обещали вид на море, а поселили в подвал». Что делать, если турагентство вас подвело?

Анита и ее партнер оплатили поездку на Крит и предвкушали спокойный отдых. Однако сразу по прибытии они обнаружили, что водитель автобуса отвёз их в гостиницу более низкой категории — вне центра и далеко от моря.

«Когда мы добрались до нашего отеля, нас разместили в подвале, в старом здании, без балкона», — описала она «сюрприз», ожидавший их в Греции.

Место, куда их должны были поселить изначально, в итоге освободилось, поэтому ситуацию решили устно на месте. 

«Когда вас хотят разместить в другом отеле или в номере другого типа, отстаивайте свои права и требуйте то, за что вы на самом деле заплатили. Немедленно», — советует она в социальных сетях.

Подобные случаи случаются каждый год, но они должны быть скорее исключением. 

«Туристические агентства отправляют на отдых около двух миллионов человек, среди них, конечно, найдутся те, кому не повезло. Я не хочу обесценивать серьезность ситуации для отдельных клиентов, но с точки зрения целого количества это ничто малый процент», — сказал представитель Ассоциации туристических агентств Ян Папеж.

По закону турагентство может поменять жилье по серьезным причинам. К ним может относиться, например, ситуация, когда отель продает больше мест, чем имеет на самом деле.

Альтернативное жилье должно соответствовать нескольким условиям — оно не может принадлежать к категории ниже, а также не может располагаться в худшей локации. Если туристическое агентство не может предложить адекватное или лучшее жилье, пострадавшая сторона имеет право на компенсацию, а также выставить претензии о несоответствии обслуживания.

«Частью контракта с турагентством является и транспорт. Таким образом, в тот момент, когда люди откажутся от договора, то туристическое агентство может отменить и их обратную поездку. Так что, кроме нового жилья, они должны найти еще билет домой», — отметил Папеж.

Он рекомендует людям в случае возникновения проблем как можно конкретнее писать в жалобе, какую компенсацию они хотят. 

«Это ускорит обработку жалобы. Когда я пишу, что поездка обошлась мне в 22 000, включая билеты на самолет, и я хочу вернуть пять тысяч крон, туристическое агентство сразу понимает, о чем идет речь. Но если я напишу шестистраничное сочинение о том, как все плохо, и не напишу, чего конкретно хочу, процесс затянется», — пояснил он.

По словам Папежа, лучше всего договариваться на месте — как только возникнут проблемы. «Дома будет сложнее получить компенсацию, к тому же отдых уже будет испорчен», — отметил он, добавив, что, по его словам, подавляющее большинство проблем можно решить еще в поездке.

 

Овербукинг — обычная практика

Клара также имеет опыт смены забронированного жилья. С партнером и тремя детьми они отправились на греческий остров Крит через туристическое агентство. Однако, приехав в отель и прождав несколько часов, они обнаружили, что их номер недоступен.

«Нам предложили размещение в другом отеле на одну ночь. Но мы оплатили отпуск и хотели, чтобы нам не приходилось собирать вещи и переезжать с маленькими детьми», — рассказала Клара.

Турфирма пришла им на помощь, они решили вопрос мирным путём. 

«Поскольку второй отель был из более высокой ценовой категории, мы не требовали никакой компенсации, а были счастливы, что нам больше не надо никуда ехать», — сказала она.

Отели, которые продают больше мест, чем есть в наличии, страхуют себя от упущенного заработка в случае отмены бронирования.

Большинство туристических агентств стараются не допускать подобных ситуаций и информировать клиентов о любых изменениях до их отъезда. 

«Когда нехватка номеров, несмотря на подтвержденное и оплаченное туроператором бронирование, обнаруживается уже на месте, то немедленно ищется альтернативный отель, чаще всего той же или более высокой категории», — сказала пресс-секретарь турагентства Čedok Катержина Павликова.

Так называемый «овербукинг», то есть продажа большего количества мест, чем есть в наличии, является обычной практикой в ​​некоторых отелях. «К сожалению, в индустрии туризма это происходило всегда, но, возможно, после коронавируса люди имеют более высокие ожидания, хотят провести идеальный отпуск и решать проблемы через средства массовой информации», — сказала Андреа Ржезничкова из туристического агентства Invia.

«Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Если в отеле недостаточно номеров, мы разместим клиентов в другом месте. Они также имеют право на компенсацию, например, в виде какой-то дополнительной услуги, чтобы они могли наслаждаться отдыхом», — добавил Ян Бездек из турагенства Fischer.

 

Рекордный год

Туристические агентства говорят, что в этом году у них рекордный сезон. «Это самый успешный год для нас в истории. По нашим оценкам, мы заработаем примерно на 20 процентов больше, чем в (допандемическом) 2019 году. Видно, что после двух лет, когда люди могли мало путешествовать, они хотят компенсировать упущенный отдых», — продолжил Бездек.

Петр Шатны из турагентства Alexandria утверждает, что у них есть много клиентов, которые отправляются в отпуск по несколько раз за лето. 

«Клиенты говорят, что вместо того, чтобы позволить инфляции обесценить все свои сбережения, лучше потратить часть денег в этом году на отпуск и впечатления, которые никто не отнимет», — описал он.

Это также подтверждает Ржезничкова из туристического агентства Invia. Рост по сравнению с прошлым предковидным годом сейчас составляет более ста процентов, а интерес к экзотическим зимним турам также вырос примерно на 300 процентов.

Воздушное пространство также переполнено. По словам Ржезничковой, чаще, чем обычно, отменяются рейсы или теряются чемоданы. 

«В этом году, когда такие случаи участились, люди должны быть особенно внимательны. Некоторые не знают, что на стойке регистрации в аэропорту им дают наклейку с номером чемодана, по которому его легко найти», — пояснила она.

Багаж обычно не теряется полностью. «Если ваш чемодан прибудет позже и вы при этом застрахованы, то страховая компания компенсирует вам сумму за необходимые вещи, которые вам пришлось докупить».

Она также рекомендует клиентам решать проблемы напрямую с авиакомпанией. «Если у человека не получилось договориться самостоятельно, то мы обязательно ему в этом поможем. Но с рейсами и так много проблем, поэтому обратиться напрямую в авиакомпанию будет быстрее», — заключила Ржезничкова.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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